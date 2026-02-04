Ryshfet nga zyrtari i inteligjencës shqiptare, në dosjet e Epstein del dhe çështja Charles McGonigal

Në dosjet e reja që lidhen me Jeffrey Epstein del në pah edhe emri i ish-zyrtarit të lartë të FBI-së, Charles McGonigal dhe pjesa që përfshin Shqipërinë duke hapur një tjetër kapitull të ndjeshëm në rrjetin e skandaleve ndërkombëtare që po dalin në dritë. Dokumenti që monitoroi noa.al doli në dosjen që ka bërë publike Departamenti amerikan i Shtetit.
Sipas dokumentit të publikuar, në komunikime dhe raporte të sekuestruara gjatë hetimeve federale mbi aktivitetin e Epstein përmenden elementë që lidhen indirekt me çështjen McGonigal, ish-drejtues i kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork.
Hera e parë kur shfaqet emri i McGonigal në këtë dosje është më 29 janar 2024, kur është shpërndarë një dokument me informacione nga zhvillimet në FBI.
Ky zhvillim ka shtuar vëmendjen e autoriteteve amerikane, duke qenë se McGonigal është tashmë i dënuar për bashkëpunim me oligarkun rus Oleg Deripaska dhe për fshehje ryshfeti që lidhet me një zyrtar të inteligjencës shqiptare.
FBI-ja nxiton të rishikojë 22 vite çështje të nivelit të lartë nga frika e komprometimit nga spiuni i dënuar Charles McGonigal
Daily Mail (01/27, Woodfield) raportoi se Charles McGonigal, ish-drejtues i kundërzbulimit të FBI-së në Nju Jork, ka shkaktuar një rishikim të madh të brendshëm të hetimeve të tij të mëparshme, pas dënimit të tij për komplot me oligarkun rus të sanksionuar Oleg Deripaska dhe për fshehjen e një ryshfeti nga një zyrtar i inteligjencës shqiptare.
Sipas artikullit, FBI-ja po shqyrton me imtësi çështje sensitive që datojnë që nga periudha kur McGonigal shërbente si agjent special, nga frika se veprimet e tij mund të kenë komprometuar integritetin e tyre.
Artikulli shpjegon se McGonigal, i cili tashmë është dënuar me mbi katër vite burg për marrëdhëniet e tij me Deripaskën, përballet me një dënim shtesë për çështjen që lidhet me Shqipërinë, duke nxjerrë në pah rëndësinë dhe peshën e tradhtisë së rolit të tij në sigurinë kombëtare dhe kundërzbulim.
Artikulli thekson se rishikimi i çështjeve të mëparshme të McGonigal tregon nivelin e thellë të shqetësimit brenda FBI-së për ndikimin e mundshëm të veprimeve të tij në hetime kyçe gjatë karrierës së tij 22-vjeçare.
KUNDËRINTELIGJENCË
Ish-agjenti i FBI-së që rridhte informacion te një kompani kineze kishte rol në një sërë hetimesh të rëndësishme
Just the News (09/08, Dunleavy) raportoi se ish-zyrtari i kundërinteligjencës në FBI, Charles McGonigal, i cili u dënua për rrjedhje informacioni lidhur me një hetim të FBI-së ndaj një kompanie kineze të lidhur me bashkëpunëtorë biznesi të Hunter Biden, kishte qenë më parë i përfshirë në një listë të gjatë çështjesh të profilit të lartë të sigurisë kombëtare dhe kundërinteligjencës, përpara rënies së tij.
Sipas artikullit, McGonigal kishte pasur role në hetime që varionin nga ndjekja nga FBI e një agjenti të dyshuar kinez brenda CIA-s, te informimi mbrojtës i fushatës së Hillary Clinton në vitin 2015, hetimi Trump–Rusi “Crossfire Hurricane”, ndjekja penale e dështuar ndaj drejtuesve të Huawei, rrjedhjet Chelsea Manning—WikiLeaks, shpërthimi i avionit TWA Flight 800, si dhe disa hetime kundër terrorizmit të Al-Kaedës para dhe pas 11 shtatorit.
Artikulli shpjegon se McGonigal u promovua nga drejtori i atëhershëm i FBI-së, James Comey, në tetor 2016 për të drejtuar kundërinteligjencën në zyrën e FBI-së në Nju Jork, pasi kishte shërbyer si shef seksioni i Njësisë së Koordinimit të Kundërinteligjencës Kibernetike (EFTA00163807) në selinë qendrore të FBI-së. Më vonë, ai pranoi se kishte rrjedhur informacion të ndjeshëm te një biznesmen shqiptar i lidhur me konglomeratin kinez CEFC, drejtuesit e të cilit, përfshirë Patrick Ho, kishin marrëdhënie biznesi me Hunter Biden. Ho u dënua në vitin 2019 për akuza ryshfeti të palidhura me Biden, por kishte rënë dakord t’i paguante Hunter Biden-it një honorar ligjor prej 1 milion dollarësh.
Artikulli thekson gjithashtu se McGonigal luajti role të hershme në hetimin Crossfire Hurricane që synonte fushatën e Trump, duke qenë një nga zyrtarët e parë të FBI-së që mori “informacionin Downer” për materiale komprometuese të dyshuara ruse ndaj Hillary Clinton, informacion që ndihmoi në justifikimin e hapjes së hetimit. Në të njëjtën kohë, ai ishte i lidhur me informimin mbrojtës të fushatës së Clinton lidhur me përpjekjet e ndikimit turk — një kontrast që kritikët e kanë cilësuar si standard të dyfishtë në trajtimin e figurave politike nga FBI.
Sipas artikullit, McGonigal mbikëqyri gjithashtu Task-Forcën e FBI-së për WikiLeaks që hetonte Chelsea Manning, ndihmoi në drejtimin e “Operation Ghost Stories” kundër agjentëve rusë ilegalë që më vonë u shkëmbyen në një marrëveshje spiunazhi, punoi në hetimin e FBI-së për shpërthimin e avionit TWA Flight 800, hetoi bombardimet e ambasadave të SHBA-së në Afrikën Lindore në vitin 1998 dhe mori pjesë në reagimin e FBI-së pas 11 shtatorit.
Pas dënimeve në vitet 2023 dhe 2024 për pastrim parash dhe marrje pagesash nga një oligark rus dhe një zyrtar shqiptar, McGonigal mbetet nën vëzhgim, ndërsa zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë po shqyrtojnë nëse pozicioni i tij i komprometuar mund të ketë ndikuar ose njollosur hetime të tjera madhore të FBI-së gjatë disa dekadave.
