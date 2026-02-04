Zgjedhjet në Kosovë/ PZAP pranon ankesën e Listës Serbe dhe rrëzon vendimin e KQZ-së

Prishtinë, 4 shkurt 2026
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) ka miratuar ankesën e Listës Serbe ndaj vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ), i cili nuk kishte përfshirë listën e kandidatëve të këtij subjekti në shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit.
Në vendimin e publikuar më 3 shkurt, PZAP e cilëson vendimin e KQZ-së të datës 31 janar si të pajustifikuar dhe në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi. Sipas Panelit, rezultati përfundimtar i zgjedhjeve mund të shpallet vetëm pasi të ketë përfunduar plotësisht procesi i numërimit dhe rinumërimit për të gjitha subjektet politike, duke i përfshirë ato “pa përjashtim”.
“Çdo shpallje e pjesshme e rezultatit përfundimtar nuk ka bazë ligjore dhe bie ndesh me parimet e barazisë së subjekteve zgjedhore, sigurisë juridike dhe transparencës së procesit zgjedhor”, thuhet në vendim, ku theksohet se veprimi i KQZ-së është gjithashtu në kundërshtim me praktikat e mira zgjedhore dhe standardet e Komisionit të Venecias.
Vendimi i PZAP-së mund të ankimohet në Gjykatën Supreme brenda 48 orëve. Ndërkohë, Paneli ka shqyrtuar edhe gjashtë ankesa të tjera që lidhen me procesin zgjedhor, të cilat i ka rrëzuar si të pabazuara.
Lista Serbe, partia kryesore e komunitetit serb në Kosovë me mbështetje nga Beogradi, e kishte dorëzuar ankesën më 2 shkurt, duke e cilësuar vendimin e KQZ-së si të paligjshëm, diskriminues dhe politikisht të motivuar. Pas vendimit të PZAP-së, kjo parti e vlerësoi atë si “fitore të ligjit dhe vullnetit zgjedhor të qytetarëve”.
KQZ-ja kishte shpallur më 31 janar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, por gjatë mbledhjes kishte miratuar listat e kandidatëve të të gjitha subjekteve politike, përveç Listës Serbe. Vendimi ishte marrë me tre vota pro, dy kundër nga anëtarët e Lëvizjes Vetëvendosje dhe me abstenim nga anëtarët e tjerë.
Kryetari i KQZ-së, Kreshnik Radoniqi, e kishte cilësuar si të pakuptimtë mosmiratimin e listës së kandidatëve të Listës Serbe, duke argumentuar se afatet ligjore për ankesa kishin përfunduar dhe se procesi i rinumërimit nuk parashikon kundërshtime të mëtejshme.
Vendimi i KQZ-së kishte nxitur reagime edhe ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian shprehën shqetësim, duke theksuar se çdo veprim që cenon të drejtën e qytetarëve për përfaqësim demokratik dëmton besueshmërinë e procesit zgjedhor.
Në Kuvendin e Kosovës, dhjetë ulëse janë të rezervuara për komunitetin serb. Në zgjedhjet e dhjetorit, Lista Serbe fitoi nëntë mandate, ndërsa një mandat iu takua Nenad Rashiqit nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Çështja e përfaqësimit të komunitetit serb ka qenë objekt debatesh të vazhdueshme politike dhe juridike, përfshirë edhe një vendim të fundit të Gjykatës Kushtetuese që përcakton se nënkryetari i Kuvendit nga ky komunitet duhet të vijë nga partia më e madhe parlamentare serbe.
Certifikimi përfundimtar i rezultateve nga KQZ-ja pritet vetëm pas përfundimit të afatit të ankesave në Gjykatën Supreme, hap që do t’i hapë rrugë formimit të institucioneve të reja të Kosovës.
