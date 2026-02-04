Rama ndaj gjyqtarëve: Po kërkoni rritje pagash me 2–3 mijë euro dhe po sulmoni publikisht qeverinë

Tiranë, 4 shkurt 2026 – Kryeministri Edi Rama ka vijuar kritikat e forta ndaj kërkesave të gjyqtarëve për rritje pagash, duke i akuzuar ata për tejkalim kompetencash, presion institucional dhe përfshirje në debat politik, në kundërshtim me parimin e paanësisë së pushtetit gjyqësor.
Në një deklaratë publike, Rama hodhi poshtë pretendimet për “linçim” nga ana e gjyqtarëve, duke theksuar se qëndrimi i tij nuk përbën sulm personal, por ngritje të një problemi serioz me ndikim të drejtpërdrejtë në buxhetin e shtetit.
“Unë e kam provuar linçimin dhe është diçka krejt tjetër. Këtu nuk është përmendur asnjë emër dhe nuk është fyer askush. Është ngritur një problem i madh dhe serioz”, u shpreh Rama.
Kryeministri theksoi se kërkesa e Shoqatës së Gjyqtarëve parashikon një kosto shtesë prej rreth 37 milionë eurosh në vit nga buxheti i shtetit, vetëm për rritjen e pagave të gjyqtarëve, duke e cilësuar këtë kërkesë si të pajustifikuar dhe të pabazuar ligjërisht.
Sipas Ramës, propozimi parashikon që paga e një gjyqtari të shkallës së parë të rritet nga 3 360 euro në 5 300 euro, ajo e gjyqtarëve të apelit nga 3 480 euro në 5 500 euro, ndërsa paga e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë të shkojë në 5 800 euro në muaj.
Ai shtoi se në kërkesë përfshihet edhe rritja e pagave të prokurorëve të SPAK-ut deri në 9 800 euro, duke theksuar se kjo strukturë, sipas tij, nuk i është bashkuar kësaj përpjekjeje, për çka shprehu respekt.
“Ju doni t’i rrisni vetes pagat me rreth 3 mijë euro në muaj, përmes një vendimi gjykate. Kurrë më parë nuk e keni pasur këtë pushtet”, deklaroi Rama.
Kreu i qeverisë theksoi se pagat aktuale të gjyqtarëve janë ndër më të lartat në rajon, duke i krahasuar ato me vendet fqinje dhe me Bashkimin Europian.
“Pagat tuaja janë goxha më të larta se në Rajonin e Ballkanit, më të larta se në Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, dhe sot janë të barabarta me një vend të BE-së si Greqia. Ju sot i keni pagat sa në Greqi dhe kërkoni t’i rrisni me nga 3 mijë euro në muaj. Në emër të çfarë? Në emër të ligjit dhe Kushtetutës? E pavërtetë. Nuk ka ligj dhe Kushtetutë që ju jep këtë të drejtë”, përfundoi Rama.
Debati për pagat e gjyqtarëve ka intensifikuar përplasjet mes ekzekutivit dhe pushtetit gjyqësor, duke rikthyer në vëmendje balancën mes pavarësisë së drejtësisë dhe përgjegjësisë ndaj financave publike.
