Rama, gjyqtarëve: Më akuzoni se po bëj fushatë linçimi, por nëse do ishte kështu, do të ndodhte një uragan që merr përpara këdo!

Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ashpër ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, pas kërkesës së tyre për rritje pagash për shkak të inflacionit dhe rritjes së kostos së jetesës. Në një komunikim të drejtpërdrejtë në rrjetet sociale, Rama hodhi poshtë akuzat se po zhvillon një fushatë linçimi ndaj sistemit të drejtësisë, duke përdorur një gjuhë ironike dhe konfrontuese.
“Po të ishte kjo një fushatë linçimi, do ta dinte i gjithë vendi se çfarë do të thoshte një fushatë e udhëhequr nga unë. Do të ishte një uragan që merr përpara këdo”, deklaroi Rama, duke theksuar se nuk ka asnjë qëllim të sulmojë gjyqtarët, por po flet si palë në një proces kushtetues për të mbrojtur interesin publik.
Kryeministri u shpreh i befasuar nga reagimi i Shoqatës së Gjyqtarëve, të cilën e akuzoi se po sillet si një subjekt politik dhe jo si përfaqësuese e një pushteti që duhet të qëndrojë mbi debatet politike. Sipas Ramës, kërkesa për rritje pagash përmes Gjykatës Kushtetuese është e papranueshme dhe e paprecedentë në Europë.
Ai theksoi se qeveria është aktualisht në gjyq me shoqatat e gjyqtarëve në Gjykatën Kushtetuese dhe se, në këtë kontekst, ka të drejtë të shprehë publikisht qëndrimin e saj. Rama kundërshtoi fort pretendimin se pagat e magjistratëve janë përkeqësuar, duke deklaruar se aktualisht ato janë të barabarta me pagat e gjyqtarëve në Greqi dhe më të larta se në vendet e rajonit.
Sipas kryeministrit, kërkesat përfshijnë rritje nga 2 mijë deri në 3 mijë euro në muaj për çdo magjistrat, çka do të sillte një kosto shtesë prej rreth 37 milionë eurosh në vit për buxhetin e shtetit. “Këto janë para që duhet të hiqen nga diku tjetër – nga arsimi, shëndetësia, pensionet”, u shpreh ai.
Rama kritikoi gjithashtu faktin që, sipas tij, kërkesa për rritje pagash përfshin edhe magjistratë që nuk kanë kaluar procesin e vetingut, duke e cilësuar këtë si moralisht dhe politikisht të papranueshme. Ai theksoi se reforma në drejtësi e vitit 2016 ka sjellë rritje të ndjeshme pagash dhe pavarësi të paprecedentë për sistemin e drejtësisë, duke shtuar se çdo rritje tjetër duhet të bëhet përmes politikave buxhetore dhe jo me vendime gjykatash.
Në përfundim, kryeministri theksoi se qeveria mbetet garantja e pavarësisë së drejtësisë, por nuk do të pranojë që një grup interesi të vendosë për pagat e veta përmes pushtetit që duhet të arbitrojë mbi palët. Ai u bëri thirrje shoqatave të gjyqtarëve që të ndalin, sipas tij, betejën retorike dhe të lejojnë Gjykatën Kushtetuese të shprehet pa presione publike.
Deklarata e plotë e Kryeministrit Edi Rama
Mirëmëngjesi! Jam këtu në një komunikim të drejtpërdrejtë sepse jam absolutisht i surprizuar, le të themi me një fjalë të butë, nga një reagim shumë i pabesueshëm i Shoqatës së Gjyqtarëve, lidhur me shqetësimin e ngritur nga unë publikisht për një përpjekje që në këndvështrimin tim, është e pajustifikueshme, është e papranueshme dhe është e pagëlltitshme për t’iu imponuar Parlamentit dhe qeverisë përmes pushtetit gjyqësor dhe për t’i rritur pagat vetes, gjyqtarët me gjyq.
Këtë shqetësim publik unë e kam shprehur si palë, në emër të një pale, një pale me të drejtën për të mbrojtur interesin e vet, në këtë rast publik, në gjykatë. Pra, në emër të pushtetit ekzekutiv, por edhe si kryetar i shumicës parlamentare.
Është hera e dytë që ndodh, që ka një habi shoqëruar me një përpjekje për të më mbyllur gojën, kur në fakt, unë flas në emër të çka përfaqësoj me votën e shqiptarëve, në mbrojtje të një interesi për të cilin jemi në gjyq. Pra, jemi palë dhe befas, shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike, me një gjuhë të papranueshme dhe të pajustifikueshme për të ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor, pra përfaqësojnë një pushtet, i cili arbitron dhe jo një arbitër, i cili thotë ‘’bilbili është i imi, topi është i imi, penalltinë do ta gjuaj vetë dhe porta duhet të rrijë pa portier’’.
Dëgjoni se çfarë gjuhe: “shoqata kanë ndjekur me keqardhje dhe shqetësim fushatën e spekulimeve publike të ndërmarrë nga kreu i Këshillit të Ministrave dhe gjithashtu dhe zhvillimin mediatik të saj që kulmoi mbrëmjen e kaluar”, pra flasim për parmbrëmë ku pasi mora këtë informacion kuptova që ka patur disa emisione të mbrëmjes që janë marrë me këtë çështje dhe këto emisione të mbrëmjes, të organizuara në mënyrë krejt të pavarur prej meje dhe në mënyrë krejt të natyrshme siç organizohen çdo mbrëmje dhe shumë prej të cilave janë të pa mirëseardhura në aspektin përmbajtjesor, nga shumica qeverisëse, por kjo s’ka asnjë lloj problemi, futet në gjuhën tipike të një politike të vjetër, të dasisë dhe të urrejtjes duke i përshkruar gjykatësit e Republikës së Shqipërisë; – në fakt aty janë një dorë njerëzish që i shkruajnë dhe i bëjnë këto, se s’janë absolutisht të gjithë gjyqtarët, por ata që marrin përsipër të flasin në emër të gjyqtarëve, – si fushatë e imja, e kreut të Këshillit të Ministrave.
Tani, besoj që të gjithë e dinë se çfarë është një fushatë dhe çfarë është një fushatë kur e udhëheq unë, së bashku me gjithë shokët dhe shoqet e ‘’armëve’’ të Partisë Socialiste, një uragan që merr përpara kë t’i dalë përpara, kur është fjala për një betejë politike, por kjo nuk është një betejë politike. Ne nuk jemi në asnjë fushatë dhe nuk kemi asnjë qëllim të bëjmë fushatë kundër gjykatësve dhe të vetëvendosurit në pozicionin e viktimës, ndërkohë që ajo që kjo shoqatë po kërkon, është absolutisht unikale në historinë e Europës, nuk e bën më të lehtë pozicionin e gjykatësve. “E gjithë kjo tymnajë populiste…”, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla; tymnajë populiste?! Jeni parti politike? Regjistrohuni si parti politike, dilni në garë dhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju siç bëjnë plot ‘’luftën’’ me etiketime, me sharje, me fyerje, me vendosje të kundërshtarit në pozita që nuk janë absolutisht të lidhura me argumentin, por me etiketimin. “Tymnajë populiste e krijuar dhe e shpërndarë me qëllim linçimin e gjyqtarëve”. E dini çfarë është linçimi? Linçimi, mund t’ua them unë se unë e kam provuar linçimin. Linçimi është diçka krejt tjetër, nuk ka lidhje fare me një qëndrim publik, ku as nuk është përmendur njeri me emra, as nuk fyer dhe etiketuar njeri, por është ngritur një problem i madh dhe serioz. Ju, zotërinj kërkoni 37 milionë euro plus, nga buxheti i shtetit për t’i rritur vetes pagat. Kjo është e vërteta që nuk e luan topi dhe që ta dinë shqiptarët se çfarë kërkoni ju dhe për çfarë jemi ne në gjyq me ju, në Gjykatën Kushtetuese, shqiptarët duhet të dinë që ju kërkoni që për gjyqtarin e Shkallës së Parë, paga të shkojë nga 3360 euro në 5300 euro. Ju kërkoni që për gjyqtarin e Apelit paga të shkojë nga 3480 që është sot aktualisht, 3480 euro, në 5500 euro. Ju kërkoni që paga në Gjykatën e Lartë të shkojë 5800 euro dhe ju kërkoni që pagat e prokurorëve të SPAK-ut të cilët, edhe një herë tjetër për SPAK-un, e veçoj sepse nuk i është bashkuar dhe respekte, nuk i është bashkuar kësaj përpjekjeje absurde, nuk ka firmosur për të qenë palë në Gjykatën Kushtetuese për ta çuar pagën e vet 9800 euro! 9800 euro!
Ndërkohë që sot aktualisht pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të SPAK janë rreth 6500 euro. Pra 3000 euro doni ju t’i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju këtu? Ça kërkoni ju? Dhe ndërkohë ajo që e bën dhe më serioze këtë situatë, është se pagat tuaja janë paga më të larta, goxha më të larta se në rajon; se në Maqedoninë e Veriut, se në Malin e zi dhe janë paga të barabarta me gjykatësit në një vend të BE siç është Greqia. Sot që flasim aktualisht, ju i keni pagat sa në Greqi dhe ju doni t’i rrisni me nga 2000, me nga 3000 euro në muaj. Në emër të çfarë? Ju thoni në emër të ligjit dhe të kushtetutës?! Kjo është e pavërtetë!
Nuk ka ligj dhe nuk ka kushtetute që ju jep juve këtë të drejtë dhe nuk është shkruar as gjëkundi dhe kur ju thoni “ne nuk mund të heshtim përballë përbaltjes kryeministrore”, për çfarë përbaltje e keni ju fjalën? Për cilën përbaltje? Për cilën përbaltje kryeministrore publike dhe mediatike tërësisht histerike, si guxoni ju të vendosni etiketime të tilla duke qenë arbitra, duke qenë përfaqësues të një pushteti i cili duhet të heshtë në publik dhe duhet të japë vendime në sallën e gjyqit midis palësh dhe palë në gjyq jemi të gjithë përveç jush. Ju jeni ata që gjykoni për të gjithë dhe duhet të garantoni barazinë përpara ligjit të të gjithëve. Dhe ndërkohë juve me këtë tentativë në Gjykatën Kushtetuese doni të jeni ligji. Kjo është e vërteta dhe nuk synon, siç thoni ju, qëndrimi im të ndezë kundërshtitë në opinionin publik për një vendimmarrje dhe proces kushtetues që duhet të zhvillohet në sallën e gjyqit, për të cilin dikush prej jush në emër të shoqatës, atje në gjykatë siç e përmenda në prononcimin tim tha “edhe ne të zgjuar jemi, thamë ta kalojmë këtë kur të tjerët se kishin mendjen dhe e kishin mendjen tek fushata, tek zgjedhjet”. Ashtu hë? Çfarë do me thënë kjo? Dhe si arrini ju në pikën që të sulmoni publikisht qeverinë, të sulmoni publikisht kreun e Këshillit të Ministrave, të sulmoni publikisht mediat dhe t’i akuzoni të gjithë për histeri. Kush jeni ju? Për çfarë histerie e keni fjalën? Më shikoni mua të axhituar? Jam shumë i axhituar se 37 milionë euro që kërkoni ju plus nga buxheti i shtetit janë para që duhet të hiqen nga diku tjetër dhe juve merrni përsipër atje në sallën e gjyqit të jepni gjykime politike. Ju merrni përsipër atje në sallën e gjyqit të jepni gjykime për qeverinë a thua se qeveria është një palë tjetër, jo në aspektin kushtetues, por në aspektin politik. Ju merrni përsipër të flisni për abuzime etj ndërkohë që duhet të garantoni në sallat e gjyqit paanësi, pavarësi dhe paanësi, por kjo është një temë tjetër.
Ndërkohë që tema për të cilën jam këtu unë është kjo që juve kërkoni të rrisni pagat vetes me gjyq. Dhe vazhdoni thoni që “e gjithë kjo fushatë qeveritare dhe e shumëzuar mediatikisht dhe e nxitur dita ditës për të krijuar furi populiste”. Cilën furi populiste dhe cila e nxitur dita-ditës? Ku e keni dëgjuar ju dita-ditës këtë gjë? Apo është miza nën kësulë që nuk po funksionon plani i kalimit pa mendje të 37 milionë eurove plus, të rritjes së pagave mujore me 2000 e 3000 euro në muaj? Dhe të kthimit të Shqipërisë në të vetmin vend në planet ku pastaj në pafundësi pagat e gjyqtareve dhe prokurorëve janë më të larta se paga e Presidentit të Republikës dhe e deputeteve dhe e ministrave dhe e gjithë të tjerëve. Po si ka mundësi që sot pagat e shumëkujt nga ju janë më të larta sesa paga e kryetarit të Gjykatës së Lartë një herë, e kuptoni apo jo? Po çfarë bëhet kështu?
Ndërkohë që po i marrim me radhe argumentet për të mos vazhduar këtë betejën retorike të cilën ju sugjeroj ta lini dhe të mos përfshiheni më se nuk i takon gjykatësve të prononcohen publikisht me terma të tilla duke përdorur etiketime të cilat ju shkojnë partive më të vjetra dhe më të degraduara këtu në Republikën e Shqipërisë dhe jo një trupe gjyqësore e cila është mbështetur me të gjitha forcat, me të gjithë vullnetin e mirë, me të gjithë dëshirën e mirë pa pushim nga kjo qeveri dhe nga kjo shumicë qeverisëse. Kurrë nuk e keni parë ju më parë këtë pavarësi, kurrë nuk e keni pasur ju më parë këtë pushtet të cilin patjetër ua u ka dhënë Kushtetuta, por Kushtetuta jua u kishte dhënë në letër dhe më parë por nuk e kishit sepse jua u diktonin të tjerët. Dhe ky është vullneti ynë. Ashtu sikundër edhe ato paga që keni sot që i keni më të larta sesa gjykatësit, koleget tuaj në rajon. Goxha më të larta! Dhe që i keni të barabarta me Greqinë. I keni sepse është vullneti i kësaj shumice qeverisëse.
Tani t’i marrim pak me radhë.
Ju thoni se projektligji për statusin e magjistratëve është hartuar nga ekspertet, së pari ju thoni, “i hartuar nga ekspertet dhe mandatuar nga komisioni i posaçëm parlamentar për reformën në drejtësi parashikonte në vitin 2016”, thoni ju, – “se statusi financiar i pagës së magjistratëve do të ishte gati 1/3 në vlerë absolute më e madhe nga çfarë u vendos nxitimthi dhe pa debat për tu bërë ligj nga kuvendi nëntorin e 2016. Shpejtësia e miratimit të ligjeve në kuvend me shmangien e debatit mbi këtë propozim të gjithë të pranuar në vitet e hartimit të paketës ligjore, bëri që cedimi i parë në këtë drejtim nga standardet e drejtësisë së re të ndodhte me miratimin e ndryshuar nga varianti fillestar i ligjit. Ky ishte keqbesimi i parë”. Kjo është e pavërtetë. Është tërësisht e pavërtete dhe unë ju referohem dhe juve, ndryshe nga ju po ju citoj dhe ju dhe publiku le të dëgjojë. E vërteta është krejt ndryshe dhe atë paketë të vitit 2016, e kanë hartuar patjetër ekspertet kombëtar dhe ndërkombëtar, por e kanë mbështetur në mënyrën më të vendosur deputetët e Kuvendit të Shqipërisë dhe ata kanë dalë me atë formulë dhe nuk ka absolutisht asnjë të vërtetë në çfarë thoni ju dhe në ndërkohë po vazhdoj me të dytën për të shpjeguar dhe të parën. “Sikur të mjaftonte ky cedim”, thoni ju, – “në ligjin e nëntorit të vitit 2016 u parashikua që efekti financiar i pagave të magjistratëve do të nisnin nga data 1.1.2019. Kështu për dy vite e dy muaj thoni ju reforma e re vendosi që magjistratët të paguhen me reformat e vjetra”. Këtu është dhe shqipja pak problem, por nuk po hyj te shqipja. “Ky moment ishte keqbesimi i dytë në radhë”.
Zotëri ne kemi vendosur në vitin 2016 një rritje pagash të jashtëzakonshme për ju, për t’ju dhënë juve dhe mbështetjen financiare si shprehje e vullnetit dhe e mesazhit të asaj reforme që ja dhe një sakrificë e të gjithë taksapaguesve që ju të paguheni më shumë se gjithë kolegët tuaj në rajon që ju të jeni të drejtë, të jeni të pavarur, të jeni të paanshëm dhe të bëni punën tuaj për ta mbajtur pushtetin e pavarësuar të drejtësisë, me dinjitet dhe në emër të popullit dhe të Republikës së Shqipërisë, por ama nga vendimi i 2016-s deri tek krijimi i mundësive për të pasur atë fond pagash duhej një kohë, se në 2016 kur ne kemi kaluar këtë paketë, Shqipëria nuk ishte kjo. Kjo është një Shqipëri tjetër. Kjo Shqipëri i ka mundësitë sot për shumë gjëra që nuk i kishte në 2016-n. Dhe prandaj ajo hapësirë kohore që iu la për t’ju rritur pagat ju ishte një hapësirë kohore e llogaritur me laps dhe me letër në Ministrinë e Financave, në drejtorinë e buxhetit me të gjithë ekspertet në mënyrë që ne t’i përgjigjshim këtij detyrimi, por të mos hapnim gropa të tjera nga ato gropa që kishim të hapura nga e kaluara dhe që po i mbushnim hap pas hapi.
Si mund të jetë kjo me çelës magjik që vendosëm sot ti bëjmë një rritje pagash eksponenciale një grupi interesi, një grupi shoqëror dhe kjo u bëka qysh të nesërmen, kjo bëhet me hapa dhe nuk ka qenë keq besim, por ka qenë mirë planifikim.
Ndërkohë që ju vazhdoni dhe më një gjë tjetër që unë habitem si diskutoni akoma dhe si guxoni tua thoni këtë popullit shqiptar.
Ju thoni “së treti paketa iu pasua keq besimit të tretë pasi në momentin e fundit në Kuvend u ndryshua dispozita tranzitore e ligjit duke u parashikuar që magjistratët që nuk kishin kaluar vettingun në datën”, – e shumë dhe mezi pritur, shqipja, “1.1.2019 do vijonin të merrni pagën e vjetër, atë të përcaktuar në vitin 2008”. Pra që ta dëgjojë publiku, ju keni shkuar në Gjykatën Kushtetuese për t’ju rritur pagën atyre që iu hoqi vettingu sepse nuk ishin të denjë për sistemin e ri të drejtësisë.
Ju keni shkuar në Gjykatën Kushtetuese për t’i kërkuar taksapaguesve shqiptarë që të paguajnë paga më të larta se të të gjithë të tjerëve, për gjykatës dhe prokurorë sepse Vetingu i hoqi sepse kishin pasur të pajustifikuara;
Ju keni vajtur në Gjykatën Kushtetuese për t’iu thënë taksapaguesve shqiptarë se edhe ata që ishin korruptuesit dhe gjakpirësit e sistemit të drejtësisë dhe të popullit shqiptar, meritonin rritje pagash njësoj si ata që kaluan Vetingun
Si mund ta fusni dhe këtë në radhën e pretendimeve që keni nga kjo “qeveri e poshtër” e cila ka bërë një reformë historike dhe e cila ka bërë atë që kolegët tuaj nga viti 2012 dhe deri kur u bë kjo reformë, do ta kishin ëndërruar, por nuk e kanë prekur dot; ia ka dhënë pavarësinë pushtetit, që juve sot duhet të bëni çdo gjë që ta ushtroni me dinjitet; pushtetin që juve sot duhet të bëni çdo gjë që ta ktheni në një të mirë të madhe të popullit shqiptar; pushtetit që juve sot duhet të bëni çdo gjë për t’iu dhënë shqiptarëve pavarësisht statusit social, pavarësisht çfarëdolloj diference që kanë në jetën e përditshme, atë që shqiptarët e kanë ëndërruar por s’e kanë pasur kurrë dhe nuk e kanë akoma edhe sot dhe për këtë duhet ju, të jeni të parët që të shqetësoheni, – barazinë para ligjit.
Tani, për të vazhduar me të katërtën: “Dhe Këshilli i Ministrave, me keqbesim tregoi mungesë sinqeriteti dhe vullneti në këtë element të reformës. Paga e magjistratëve, vendas dhe ndërkombëtarë dhe të miratuar nga shumica e kualifikuar e vendit, ishte ndërtuar në mënyrë të tillë, që paga referuese lidhej pazgjidhshmërisht me një kategori të caktuar funksionari të lartë të nënpunësisë civile në Kryeministri, duke pasur parasysh mbrojtjen e statusit, të pavarësisë etj, etj’’
Dhe thoni ju tani; “mungesa e sinqeritet…”
Po kush jeni ju që mund të gjykoni sinqeritetin?
Kush jeni Ju?!
Si mund të hyni ju të diskutoni kështu në këtë farë feje për një pushtet kushtetues dhe ndërkohë që ju, e përsëris, nuk jeni si ky pushtet, i cili buron nga vota, buron nga beteja politike, buron nga ballafaqimi i alternativave, buron dhe nga gjithë ajo “arena e baltës ku jemi të detyruar të zhgërryhemi përditë se aty na tërheqin, ndërkohë që ju jeni aty lart’’. Lart për të dhënë drejtësi dhe për ta garantuar barazinë para ligjit dhe jo për të zbritur këtu poshtë ku jemi ne të tjerët, që përditë jemi në beteja të tilla dhe për t’u futur dhe ju në këtë “përleshje’’ më një gjuhë të papranueshme, të pajustifikueshme; në një gjuhë që shkel çdo koment të gjykatësve dhe ndërkohë, të thoni që “Këshilli i Ministrave kishte suprimuar qëllimisht dhe me keqbesim, – sipas jush, – referencën e pagës duke suprimuar vendin”.
Unë po ju them juve qe jeni dhe të painformuar përveç të tjerave, sepse nuk ka patur asnjë lloj suprimimi nga Këshilli i Ministrave të ndonjë pozicioni të quajtur “Drejtori të përgjithshëm’’, sepse nuk ka patur drejtor të përgjithshëm në Këshillin e Ministrave si funksion. Merrni, shikoni gjithë organigramën e Këshillit të Ministrave dhe mos flisni dokrra në sytë e popullit shqiptar se gjithë këto dokrra që juve keni folur këtu, ngrenë një pikëpyetje shumë të madhe për mënyrën se si ju arsyetoni dhe nga mënyra juaj e arsyetimit varen fate njerëzish; nga mënyra juaj e arsyetimit varet interesi publik, varet interesi kombëtar, varen gjithfarëlloj interesash dhe varen gjithfarëlloj familjesh nga mënyra se si ju arsyetoni dhe ju nuk mund të arsyetoni pa prova, ju nuk mund të arsyetoni pa fakte dhe ju nuk mund të arsyetoni duke i marrë dhe duke “i shkelmuar” faktet dhe provat apo duke i marrë të mirëqena kur ato s’ekzistojnë.
Dhe ky është fiks një nga rastet.
Kur flisni për një drejtor të përgjithshëm të suprimuar në organigramën e Këshillit të Ministrave, Këshilli i Ministrave nuk ka pasur asnjëherë drejtor të përgjithshëm. Është ndryshe struktura e Këshillit të Ministrave.
Dhe vijmë këtu tek e pesta: Ju thoni “për të ndrequr kushtetutshmërinë’’. Po kush jeni ju që përcaktoni këtë gjë kështu? Ju nuk jeni parti politike. Partitë politike, njerëzit e tjerë, të gjithë përfshirë dhe mua mund të flasin duke dhënë opinione të tilla në publik.
Ju jeni gjykatës, ju nuk jeni interlokutorë të publikut në arenën e pluralizmit politik.
Si mund ju flisni kështu?
Si mund ju të hidhni baltë mbi qeverinë e kësaj republike, me këtë lloj retorike dhe për më tepër pastaj, të flisni për zbritje fiktive në kategori më poshtë të pagës referuese, të bëra nga ana e Këshillit të Ministrave, ndërkohë që, e vërteta është se flisni dhe për ulje, pra juve ju është përkeqësuar pozicioni financiar, sipas jush.
Po si ka mundësi ta thoni këtë?
Po nxirrni një dokument të vetëm, një dokument të vetëm të përkeqësimit të pozicionit tuaj financiar. Po keni pagat njësoj si gjykatësit në Greqi sot dhe doni t’i rrisni prapë me nga 2000 e me nga 3000 euro në muaj.
Domethënë ta dinë shqiptarët, jo t’i keni nga 2000 e nga 3000, se ndërkohë i keni më shumë se 2000 dhe 3000 në muaj, por doni t’i rrisni me plus 2000 e me plus 3000. Dhe thoni që ne ua paskemi përkeqësuar pozicionin financiar juve?!
Këto janë në fakt, për fat të keq, dokrra.
Nxirrni një dokument të përkeqësimit të pozicionit financiar dhe nxirreni në publik se nuk jeni parti politike, për të bërë deklarata publike. Deklaratat publike t’i bëni kur keni realisht momente kur ju cenohet pozicioni nga ndonjë forcë apo ndonjë faktor. Askush këtu, përsa më takon mua, nuk ju cënon ju pozicionin, përkundrazi , kjo qeveri është garantja e pavarësisë suaj dhe ju e dini shumë mirë se këtu keni jetuar, këtu keni qenë dhe ju e shikoni vetë ndryshimin e madh që ka ndodhur dhe në jetën tuaj familjare dhe për këtë, respekt për të gjitha familjet tuaja dhe edhe në jetën tuaj profesionale sepse ju jeni totalisht të pavarur.
A jeni totalisht të paanshëm?
Këtë duhet ta shikoni tek vetja dhe ta kërkoni çdo ditë kur hyni në sallën e gjyqit. Jo të dilni në publik e të bëni fletërrufe-ra dhe për më tepër pastaj, neni 138 i Kushtetutës, të cilit i referoheni ju dhe e lexoni ju si garanci, që ju mund t’ia rrisni pagën vetes progresivisht, nuk ka absolutisht as këtë frymë e as këtë germë.
Neni 138 i Kushtetutës parandalon vetëm një gjë; uljen e pagës, prekjen e asaj që është një e drejtë e fituar dhe këtë as e kemi bërë dhe as kemi për ta bërë kurrë.
Dhe e fundit, ju thoni që “Kundërvënia e kësaj qëndrese…’’
Ç’do me thënë kundërvënia e kësaj qëndrese, në shqip njëherë, se shqipja është gjuhë shumë e pasur, shumë e bukur, por është hall i madh kur e përdor keq.
“Kundërvënia e kësaj qëndrese dhe emancipimi të pushtetit gjyqësor dhe shoqërisë civile të gjyqtarëve, Këshilli i Ministrave vendosi sërish të ndërhyjë në statusin financiar, duke e ulur cilësisht dhe materialisht atë, por duke fshehur këtë uljen në keqbesim në një formulë që siguron vetëm vlerën absolute’’
-More, zotëri, nuk mundet ju të keni në pafundësi epërsi mbi të gjithë shoqërinë shqiptare dhe mbi të gjithë piramidën e shtetit shqiptar, sepse nuk e ka asnjë vend i botës. A e kuptoni kaq gjë apo jo? Nuk mund ta keni ju këtë epërsi. I është dhënë kjo epërsi Gjykatës Speciale dhe Prokurorisë Speciale për arsye të funksionit që ushtrojnë dhe ajo është një strukturë e përkohshme, e cila ushtron një mision që në këtë kohë është përcaktuar si mision strategjik për transformimin e shtetit shqiptar dhe ata njerëz gjenden dhe në situata sakrifice, në situata presioni, në situata edhe rreziku për jetën e vetë në një moment të caktuar, për shkak se përballen me grupe kriminale e të tjerë, por ju çfarë doni?
Si e keni hallin ju se nuk e kuptoj?!
E vërteta është që Këshilli i Ministrave dhe Kuvendi kanë ushtruar vetëm diskrecionin e tyre në përcaktimin e formulës së pagës dhe këtë ua ka njohur Gjykata Kushtetuese more zotërinj.
Gjykata Kushtetuese këtë e ka shkruar, fatmirësisht këtë e ka shkruar ndërkohë që s’duhet ta merrte fare e kam thënë dhe më parë në konsideratë asnjë kërkesë tuaj se nuk rriten pagat me gjykatë. Pse jeni ju ndryshe nga të tjerët? Pse nuk shkojnë dot mësuesit të rrisin pagat? Pse nuk shkojnë dot mjekët, infermierët të rrisin pagat? Pse nuk shkojnë dot shoferët, pastrueset të rrisin pagat në gjykatë? I kanë të tepërta? Apo i kanë aq shumë saqë nuk kanë nevojë më tu rriten?! Të gjithë kanë nevojë tu rriten pagat, të gjithë duan të rrisin pagat, por ju keni edhe gurin dhe arrën dhe thoni, jo ne i rrisim vetë. Nuk ndodh kjo! Nuk ndodh kjo në asnjë vend të planetit! Nuk ka bërë vaki kjo që të vendoset Gjykata Kushtetuese në pozitën që të bëjë llogaritarin e pagave dhe për më tepër, ajo që kërkoni ju të impononi është që të ndërhyni në politikën e pagave të Republikës së Shqipërisë, po këtu çfarë nuk është bërë në emër të pavarësisë dhe në emër të kokëfortësisë. Këtu është ndërhyrë dhe në politikën e taksave në Republikën e Shqipërisë që janë ekskluzivitete të pushtetit ekzekutiv dhe Parlamentit.
Dhe tani, që ta kuptojnë shqiptarët se ku e kam unë gjithë këtë hall, përveç se atij 37 milionëshit që doni ju ta merrni menjëherë dhe që tregoni se ju bëni konfiskime, ju jepni vendime ku dalin lekë. Çfarë është kjo logjikë?! Po si mund të bëhet kjo logjikë? Sipas saj, të gjithë sektorët ku vijnë të ardhura për buxhetin e shtetit, duhet të rrisin pagat e veta. Po sektorët ku nuk ka të ardhura në buxhetin e shtetit, po ku është e ardhmja e Shqipërisë, edukimi; ku është jeta e shqiptarëve, shëndetësia, që paguhen nga taksat, po ata ç’do bëjnë meqë nuk nxjerrin lekë, por duan lekë?! Si do bëjnë ata?! Po pensionistët si do t’i rrisin pensionet e veta meqë ata nuk na japin të ardhura siç na jepni ju? Ku e keni parë këtë logjikë? Çfarë është kjo logjikë?
Dhe për më tepër, që ta kuptojnë shqiptarët, ju kërkoni që sa herë, se ju jeni këtu, të tjerët janë këtu, dhe ju thoni sa herë t’u rritet paga këtyre këtu, duhet të na rritet dhe ne këtu. Sa herë t’u rritet paga këtyre, duhet të na rritet dhe ne këtu.
Domethënë ju doni që kjo të jetë Republika e parë demokratike në planet, ku gjykatësit paguhen si një kast më vete atje në qiell, të tjerët rrinë këtu në tokë.
Unë mendoj që kjo polemikë, është një polemikë e nxitur tanimë nga ju, që po ju duhet ta ndalni si polemikë, ndërsa të drejtën time, jo si personalisht Edi Rama, por si kryeministër i Shqipërisë për të mbrojtur interesin publik, dhe për të ndarë me publikun të gjithë pikëpamjet e mia kur qeveria është në Gjykatën Kushtetuese, nuk ma hiqni dot as ju dhe askush dhe në emër të pavarësisë, të paprekshmërisë, të paanësisë ju nuk mund të kërkoni heshtjen time, pastaj me mediat merruni vetë se ata janë në punën e tyre dhe bëjnë punën e tyre, me të cilën ju e dini shumë mirë, shpesh herë s’jam dakord, por është puna e tyre dhe që ju të arrini të thoni, në mbyllje “iniciativat civile dhe kushtetuese të shoqatave të gjyqtarëve nuk kanë si qëllim rritjen e pagës”, po çfarë qëllimi kanë?
Çfarë halli keni ju tjetër?
“Një term i zgjedhur qëllimisht, i gënjeshtër dhe spekulant, vetëm e vetëm për t’i kundërvënë procesit gjyqësor kushtetues populizmin”, – mësoni kuptimin e fjalëve, – për t’i kundërvënë populizmin, “si armë e pafuqisë juridikë dhe fuqisë së përbaltjes”.
Asnjë përbaltje!
Ju jeni ata që përbaltni duke bërë deklarata të tilla publike si shoqatë dhe duke qenë se nuk kam dashur pikërisht, të merrem me asnjë aspekt personal jo e jo, prandaj s’kam përmendur as emra ndërkohë që ju më drejtoheni mua personalisht, por s’ka problem nuk e marr si personale, ju jeni fillimisht të paligjshëm si shoqata. Më kupton çfarë jeni ju? Jeni të paligjshëm dhe Gjykata Kushtetuese nuk duhet t’iu kishte pranuar ju si palë sepse ju nuk respektoni dispozitat e ligjit, ju vetë për organizatat jofitimprurëse, se shoqatat janë jofitimprurëse, ndërkohë që ju shoqatat tuaja dhe kjo shoqata për të cilën po flas, është ngritur vetëm për të fituar lekë deri tani, nuk kam parë unë të bëni ndonjë gjë tjetër ju deri tani, por vetëm për të fituar para. Shko në Gjykatë Kushtetuese për të fituar para, për të rritur të ardhurat tuaja dhe shoqata e unionit, kjo që ka bërë gjithë këtë paçavure, është e pezulluar nga Qendra Kombëtare e Bizneseve, aty ku regjistrohen se nuk keni paguar detyrimet tatimore dhe nuk keni paguar kontributet shoqërore, ju si shoqatë, që dyshoj që keni një anëtarësi të gjerë, por gjithsesi.
Ndërsa shoqata tjetër, s’ishte fare e regjistruar në Qendrën Kombëtare, as te Tatimet, sipas detyrimit, i ka ligji këto detyrime dhe praktikisht duhet të ishte e çregjistruar se kështu thotë ligji! Dhe Gjykata Kushtetuese nuk i mori në konsideratë këto fakte se ju jeni subjekte si shoqata që nuk duhet të merreni fare në referencë sepse ju nuk jeni në përputhje me ligjin.
E kuptoni se ku jemi ne?! Dhe unë nuk mendoj që ju keni problem të regjistroheni, që keni problem të keni NIPT, që keni problem të paguani tatimet, që keni problem të paguani siguracionet, unë nuk mendoj këtë. Unë mendoj që jeni arrogantë. Keni një arrogancë të një pushteti që ju e trajtoni si një pushtet të pakufizuar, si pushtet të pakontrolluar, si pushtet të pakontrollueshëm dhe për këtë arsye, ndodhin dhe gjëra të tjera këtu në këtë vend, por nuk jam këtu për këto sot.
Këto ishin ato që kisha unë për sot.
Edhe një herë, unë jam palë dhe flas në emër të një pale.
Ju nuk jeni palë dhe nuk mund të flisni si palë dhe për më tepër nuk mund të trajtoni të tjerët si palë, që i vini në shënjestër sepse ju keni dhe gurin dhe arrën, por jo për të rritur pagat tuaja. Këto kisha unë për sot!
