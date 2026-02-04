Presidenti i Iranit mbështet bisedime të drejta me SHBA, ndërsa tensionet rriten

Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, deklaroi të martën se mbështet zhvillimin e “negociatave të drejta dhe të barabarta” me Shtetet e Bashkuara, në një kohë kur diplomatët rajonalë po përpiqen të ulin tensionet mes dy vendeve.
Sipas burimeve diplomatike, pritet që të premten të zhvillohen bisedime në Stamboll mes ministrit të Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, dhe të dërguarit të posaçëm të presidentit Donald Trump për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff. Në takim pritet të marrë pjesë edhe Jared Kushner, dhëndri i presidentit amerikan. Megjithatë, burimet theksojnë se planet për këtë takim mbeten ende të paqëndrueshme.
Në një postim në rrjetet sociale, presidenti Pezeshkian bëri të ditur se i ka dhënë udhëzim ministrit Araghchi të zhvillojë takime me përfaqësues amerikanë, “me kusht që të ekzistojë një mjedis i përshtatshëm – pa kërcënime dhe pa kërkesa të paarsyeshme”.
Ai nuk iu referua drejtpërdrejt bisedimeve që pritet të mbahen në Stamboll, por deklarata e tij vjen në një moment kritik, ndërsa përpjekjet diplomatike synojnë shmangien e një përshkallëzimi të mëtejshëm të krizës mes Uashingtonit dhe Teheranit.
