Cila është ora më e mirë e ditës për të pirë lëng portokalli?

Lëngu i portokallit për shumë njerëz është i lidhur ngushtë me mëngjesin. Megjithatë, momenti i ditës kur e konsumojmë mund të ndikojë në mënyrën se si trupi përfiton nga përbërësit ushqyes, si reagon sheqeri në gjak dhe sa mirë mbështeten imuniteti dhe zemra. Koha nuk e ndryshon vlerën ushqyese të lëngut, por mund të ndihmojë në maksimizimin e përfitimeve të tij.
Pse lëngu i portokallit lidhet me imunitetin dhe zemrën
Lëngu i portokallit përmban disa përbërës bioaktivë të studiuar gjerësisht:
Vitamina C: Një gotë mbulon mbi 100% të nevojës ditore të rekomanduar. Ajo ndihmon funksionimin normal të sistemit imunitar, mbështet qelizat e bardha të gjakut dhe vepron si antioksidant, duke mbrojtur qelizat nga dëmtimet oksidative.
Kaliumi: I rëndësishëm për balancën e lëngjeve në trup dhe për ruajtjen e tensionit normal të gjakut, pra edhe për shëndetin kardiovaskular.
Flavonoidet: Përbërje që duket se kanë veprim anti-inflamator dhe ndihmojnë funksionimin e enëve të gjakut, kur konsumohen si pjesë e një diete të ekuilibruar.
Cila është ora më e përshtatshme
Mëngjesi është momenti më i zakonshëm dhe, për shumë njerëz, një zgjedhje e mirë, sidomos kur lëngu konsumohet bashkë me ushqim.
Pirja e lëngut të portokallit gjatë mëngjesit:
ul mundësinë e irritimit të stomakut, pasi aciditeti “zbutet” nga ushqimi,
ndihmon në një rritje më të butë të sheqerit në gjak, veçanërisht kur shoqërohet me proteina ose yndyra të shëndetshme (si vezë, kos, arra),
siguron një dozë të hershme të vitaminës C, e cila është e tretshme në ujë dhe eliminohet lehtë nga organizmi.
Edhe konsumimi më vonë gjatë ditës mund të jetë i dobishëm. Vitamina C përmirëson përthithjen e hekurit me origjinë bimore nga ushqime si bishtajoret, perimet me gjethe jeshile dhe drithërat integrale. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për personat që konsumojnë pak ose aspak mish.
Gjithashtu, ka tregues se pirja e lëngut të portokallit bashkë me vaktin mund të ulë stresin oksidativ pas ushqimit, një proces që në afat të gjatë ndikon në shëndetin e enëve të gjakut.
Çfarë duhet pasur kujdes
Lëngu i portokallit 100% natyral është ushqyes dhe i pasur me vitaminë C, kalium dhe antioksidantë që mbështesin imunitetin dhe zemrën. Megjithatë, për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqernave natyrale dhe mungesës së fibrave (krahasuar me frutin e plotë), duhet konsumuar me masë – zakonisht një gotë në ditë – për të shmangur marrjen e tepërt të kalorive dhe rritjet e shpejta të sheqerit në gjak.
Në përgjithësi, lëngu i portokallit nuk është zgjedhja më e mirë vonë në mbrëmje. Sheqernat natyrale mund të shkaktojnë luhatje të glicemisë, ndërsa aciditeti mund të përkeqësojë urthin gjatë natës ose të ndikojë negativisht në cilësinë e gjumit te personat më të ndjeshëm.
