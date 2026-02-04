Tragjedi në Greqi me 15 të vdekur – Ankth për të plagosurit dhe kërkime për personat e zhdukur

Tragjedi në Kios me 15 viktima – Ankth për të plagosurit dhe kërkime për të zhdukurit
Një tjetër tragjedi e rëndë është shënuar në ujërat e Egjeut mbrëmjen e së martës, në zonën detare të Mersinidit në ishullin e Kiosit, kur një gomone që transportonte emigrantë u përplas me një mjet patrullues të Rojës Bregdetare greke.
Si pasojë e përplasjes, disa persona ranë në det ndërsa të tjerë u plagosën rëndë. Bilanci tragjik është 15 viktima, konkretisht 11 burra dhe 4 gra, të gjithë të rritur.
Katër të plagosur në gjendje të rëndë
Një numër i konsiderueshëm emigrantësh u plagosën dhe u transportuan në spitalin e Kiosit. Aty u konstatua gjithashtu se fetuset që mbanin dy nga gratë e plagosura ishin pa shenja jete.
Në total, në spital u dërguan 24 emigrantë, mes tyre 7 fëmijë, si edhe dy punonjës të Rojës Bregdetare.
Nga të plagosurit, katër persona ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore. Sipas mjekëve, ata kanë pësuar dëmtime shumë serioze, si çarje të mëlçisë, pneumotoraks, dëmtime të veshkës dhe shpretkës, si edhe trauma kranio-cerebrale.
Ende të paqarta rrethanat
Rrethanat e sakta të ngjarjes nuk janë zbardhur ende. Sipas njoftimit të Rojës Bregdetare – Gardës Bregdetare Greke, mjeti patrullues ishte nisur nga ishujt Oinuses dhe, pasi konstatoi gomonen me emigrantë, i bëri thirrje të ndryshonin kursin.
Për arsye që mbeten ende të paqarta, ndodhi përplasja, e cila solli pasoja fatale, me persona që ranë në det dhe të tjerë që u plagosën për vdekje.
Kërkime për persona të zhdukur
Operacionet e kërkim-shpëtimit vijojnë intensivisht në zonë, pasi ka informacione se ka edhe persona të zhdukur që ranë në det gjatë incidentit.
Numri i saktë i personave që ndodheshin në gomone nuk është përcaktuar ende. Për këtë arsye është lëshuar edhe një njoftim ajror-detar (NOTAM) për të lehtësuar operacionet e kërkimit dhe shpëtimit.
Në operacion po marrin pjesë mjete lundruese të Rojës Bregdetare, anije private, një helikopter Super Puma, si edhe forca të Rojës Bregdetare nga ishujt përreth.
