Horoskopi Branko sot, e mërkurë 4 shkurt 2026

Çfarë thonë yjet në horoskopin e Branko-s për sot, e mërkurë, 4 shkurt 2026? Astrologu ka analizuar lëvizjet planetare dhe i gjeni më poshtë.
Dashi
Ditë më reflektuese. Pas impulsit vjen vetëdija. Është më mirë të korrigjosh drejtimin sesa të detyrosh situatat. Në dashuri nevojiten sqarime, por ato do të jenë konstruktive. Në punë një përgjigje vonon, por do të vijë.
Demi
Qielli është në anën tuaj. Hëna favorizuese sjell ndjenjë stabiliteti dhe sigurie. Kjo reflektohet edhe tek mënyra si silleni. Ditë shumë e mirë për marrëveshje dhe vendime konkrete. Në dashuri rikthehet qetësia.
Binjakët
Ngadalësoni ritmin. Mendja punon shumë shpejt, por trupi kërkon pushim. Zgjidhni prioritetet. Në dashuri shmangni paqartësitë. Mbrëmja është e favorshme për biseda të sinqerta.
Gaforrja
Ditë force emocionale. Ndiheni më të përqendruar dhe më të sigurt. Është momenti i duhur për të mbrojtur atë që doni. Në punë mund të imponoheni me qetësi dhe maturi. Në dashuri stabiliteti është në rritje.
Luani
Dielli ju mbështet, por Hëna kërkon masë. Udhëheqja funksionon më mirë kur shoqërohet me elegancë. Në dashuri kujdes nga krenaria e tepruar. Moment i mirë për të zgjidhur një çështje praktike.
Virgjëresha
Qiell i rregullt dhe i qartë. Gjërat sot duken se shkojnë në vendin e tyre. Kënaqësi të vogla, por të rëndësishme gjatë ditës. Në dashuri më pak kritikë dhe më shumë ndjenjë. Mirëqenia fizike në përmirësim.
Peshorja
Ditë harmonike. Favorizohen marrëdhëniet, takimet dhe pajtimet. Ndjenja e bukurisë dhe ekuilibrit ju ndihmon edhe në situata të tensionuara. Në dashuri ka butësi dhe romantizëm.
Akrepi
Jeni më të hapur se zakonisht. Kuptoni se nuk është e nevojshme të kontrolloni gjithçka. Të lëshosh është një formë force. Në dashuri dialog i thellë dhe i sinqertë. Punët që kërkojnë strategji ose analizë ecin mirë.
Shigjetari
Ditë pozitive, por me ritëm më të qetë. Edhe hapat e vegjël kanë rëndësi. Në dashuri lind dëshira për të bërë plane. Energji e mirë, por mos e teproni me angazhimet.
Bricjapi
Qiell konkret dhe praktik. Sot korrni frytet e asaj që keni mbjellë. Një konfirmim ju jep siguri. Në dashuri ka më shumë hapje dhe gatishmëri. Kujdes nga lodhja në mbrëmje.
Ujori
Ditë krijuese. Ide të reja dhe kontakte interesante. Ndiqni atë që ju përfaqëson vërtet. Në dashuri kërkoni autenticitet. Forma mendore është shumë e mirë.
Peshqit
Qiell i butë dhe frymëzues. Sot ndiheni më të besueshëm tek vetja. Emocionet shndërrohen në udhërrëfyes, jo pengesë. Në dashuri momente intensive. Ditë shumë e mirë për art dhe krijimtari.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd