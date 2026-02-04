Horoskopi Paolo Fox për sot, e mërkurë 4 shkurt 2026

Një vëzhgim astrologjik për çdo shenjë: dashuri, punë, shëndet dhe fat
Dashi
Ditët që po kalon janë të trazuara. Problemet apo përplasjet që nisën në fillim të janarit tani po rikthehen për zgjidhje. Pozicioni i yjeve të jep më shumë guxim dhe siguri për të vepruar. Kjo ditë është e favorshme për marrëdhëniet personale dhe për të marrë përgjigje që i ke pritur. Megjithatë, në aspektin financiar dhe ligjor kërkohet kujdes i shtuar. Marrëveshjet, kontratat apo çështjet juridike nuk duhen nxituar.
Reflektim:
Ke më shumë forcë dhe qartësi mendore se më parë. Në dashuri mund të përforcosh lidhjet përmes komunikimit të drejtpërdrejtë. Në punë dhe para, ec ngadalë dhe me maturi. Vendimet e nxituara mund të sjellin pasoja.
Demi
Po hyn gradualisht në një fazë rikuperimi. Nga fundi i janarit shumë persona të kësaj shenje kanë marrë një konfirmim ose një hapje të re në punë. Ke lënë pas debate dhe keqkuptime. Ndryshimi i vërtetë pozitiv nis pas datës 10 shkurt, kur situata emocionale dhe profesionale përmirësohet ndjeshëm. Stresi i javëve të kaluara po bie.
Reflektim:
Po rindërton me qetësi atë që është lëkundur. Kjo nuk është ngecje, por përgatitje. Jepi kohë vetes, sepse përfitimet do të jenë më të qëndrueshme nëse nuk nxiton.
Binjakët
Kjo është një periudhë shumë e mirë për dashurinë. Lidhjet që kanë rezistuar deri tani po forcohen edhe më shumë. Nga ana tjetër, nuk je më i gatshëm të tolerosh marrëdhënie që të lodhin. Vendimet përfundimtare do t’i marrësh pas datës 10 shkurt. Kujdes me financat dhe shëndetin fizik.
Reflektim:
Po bëhesh më i prerë dhe i sinqertë me veten. Ke nevojë për qartësi emocionale. Balanco energjitë, sepse suksesi vjen kur nuk shpërndan forcën kot.
Gaforrja
Pas datës 10 shkurt nis një periudhë shumë pozitive për dashurinë dhe punën. Konfliktet e fillimit të vitit po zbuten dhe po hapet një kapitull i ri. Dita e sotme mund të sjellë lodhje, por idetë janë të mira dhe drejtimi i saktë.
Reflektim:
Po del nga një periudhë e rëndë emocionale. Tani është koha të besosh më shumë tek vetja dhe tek projektet që ke menduar. Qetësia po rikthehet gradualisht.
Luani
Këto ditë mund të ndihesh i demotivuar. Nuk është koha për fitore të mëdha, por për durim. Gjysma e dytë e muajit do të sjellë përmirësime të dukshme. Mos u përfshi në debate të panevojshme dhe mos reagoni me impuls.
Reflektim:
Kjo është një fazë rregullimi, jo humbjeje. Ruaj energjinë dhe përgatitu për periudhën më të fortë që vjen më vonë. Vetëkontrolli është çelësi.
Virgjëresha
Qasja jote e matur dhe analitike po të ndihmon të dalësh nga tensionet e fundit. Ke ndjerë presion apo kritika, por tani yjet të ofrojnë mbrojtje dhe stabilitet. Dita është e përshtatshme për të bërë kërkesa apo për të sqaruar pozicione.
Reflektim:
Forca jote është qetësia dhe saktësia. Ke mundësinë të vendosësh kufij dhe të shprehësh nevojat pa konflikt. Vepro me siguri dhe pa frikë.
Peshorja
Vazhdon të jesh ndër shenjat më të favorizuara të muajit shkurt. Kjo është një periudhë shumë e mirë për t’u angazhuar në aktivitete krijuese, sepse ke mundësi reale të marrësh vlerësim, mbështetje dhe rezultate konkrete. Me këtë konfigurim astrologjik jo vetëm që mund të ecësh përpara, por mund të arrish edhe një rikthim të fortë personal dhe profesional. Shumë Peshore kanë kaluar vështirësi gjatë vitit 2025 dhe kanë nisur janarin me lodhje emocionale, ndaj tani ka nevojë për forcim moral, shpirtëror dhe ndjenjash. Energjia e Venusit vazhdon të të mbështesë.
Reflektim:
Pas muajsh të ndërlikuar, po rikthehet besimi tek vetja. Ke nevojë të ndjesh se përpjekjet e tua vlerësohen dhe tani rrethanat ta lejojnë këtë. Krijimtaria mund të shërbejë si mjet rigjenerimi dhe vetëpohimi. Në dashuri ka më shumë ngrohtësi dhe hapje, gjë që ndihmon në mbylljen e boshllëqeve emocionale të së shkuarës. Është një fazë që rikthen ekuilibrin mes zemrës dhe vetëvlerësimit.
Akrepi
Sot qielli tregon paqartësi dhe pasiguri, jo aq për shkak të Hënës, por për shkak të pozicionimit nervoz të disa planetëve. Kohët e fundit mund të kenë lindur debate të vogla ose tensione që kërkojnë qetësim. Nga ana tjetër, dita e diel pritet të jetë shumë pozitive për ndjenjat. Ata që kanë kaluar një krizë në dashuri, është mirë të mos marrin vendime përfundimtare para datës 10 shkurt.
Reflektim:
Tensionet e fundit janë rezultat i një ngarkese emocionale të mbledhur me kohë. Vendimet e nxituara, të marra në nervozizëm, mund të sjellin pendesë. Sqarime të rëndësishme mund të vijnë së shpejti dhe të ndryshojnë drejtimin e marrëdhënieve. Jepi kohë situatave, sidomos në dashuri, sepse durimi do të shpërblehet.
Shigjetari
Qielli mbetet i fortë, por vëmendje duhet t’i kushtosh gjendjes fizike. Hëna është në pozicion jo të favorshëm sot dhe edhe dje ka krijuar lodhje. Nuk është momenti për të tepruar apo për të sforcuar veten. Nëse ke pasur tensione apo polemika, duhet të rikuperosh qetësinë e brendshme. Ditët e enjte dhe të premte do të jenë më të mira dhe më energjike.
Reflektim:
Energjia mendore është e lartë, por trupi kërkon pushim. Lodhja është një sinjal që nuk duhet injoruar. Ngadalësimi përkohshëm ndihmon për të rifituar qartësi dhe ekuilibër. Ditët në vijim do të sjellin optimizëm dhe dëshirë për veprim, duke lënë pas tensionet e kota.
Bricjapi
Edhe nëse ka përplasje apo polemika, ti mbetesh i fortë dhe i qëndrueshëm. Është e vështirë që dikush të ndalë rrugën tënde përpara. Megjithatë, pozicioni i Jupiterit të shtyn të reflektosh për financat, kreditë, huatë apo çështje të së shkuarës që ende të rëndojnë. Ke nevojë për siguri afatgjatë. Në dashuri po rikthehet pasioni dhe që nga e diela situatat bëhen më të lehta për t’u menaxhuar.
Reflektim:
Presioni që ndjen vjen nga përgjegjësitë e shtuara dhe nga roli yt gjithnjë e më qendror. Çështjet financiare kërkojnë planifikim realist dhe durim. Në sferën sentimentale, ngrohtësia që po rikthehet ndihmon të përballosh më mirë sfidat e përditshme. Marrëdhëniet do të qartësohen gradualisht.
Ujori
Herë pas here ndjen një dëshirë të fortë për të ndryshuar jetën. Ujorët më të rinj, pa shumë detyrime, mund të bëjnë zgjedhje të guximshme drejt lirisë personale deri në pranverë. Ata që kanë familje ose përgjegjësi duhet të llogarisin më shumë pasojat, çka e bën procesin më të ndërlikuar. Energjia e brendshme dhe padurimi duhet të shprehen në mënyrë konstruktive, përndryshe kthehen në nervozizëm. Ditët në vijim janë të favorshme për dashurinë dhe komunikimin e sinqertë.
Reflektim:
Nevoja për autonomi dhe ndryshim po rritet. Edhe nëse nuk mund të veprosh lirshëm, gjej mënyra për të shprehur veten. Marrëdhëniet emocionale janë një kanal i rëndësishëm për të thënë atë që ndjen. Dialogët e hapur dhe takimet e reja ndihmojnë në lehtësimin e presionit të brendshëm.
Peshqit
Je në një fazë force dhe mbrojtjeje të fortë. Edhe nëse dikush përpiqet të të sulmojë apo të të pengojë, nuk arrin qëllimin. Megjithatë, dita e sotme sjell pak lodhje fizike, ndaj është mirë të mos përfshihesh në situata të panevojshme. Kjo rënie është kalimtare. Shtyje çdo takim apo diskutim të vështirë për nesër, për të shmangur polemika të kota.
Reflektim:
Ke një mbështetje të fortë nga rrethanat, por sot trupi kërkon pushim. Mos reagoni ndaj provokimeve dhe mos u përfshini në debate pa rëndësi. Pushimi dhe distanca nga tensionet ndihmojnë të ruash energjinë dhe të përballesh më mirë me çështjet që kanë vërtet vlerë.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
