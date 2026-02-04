Stelina eliminohet nga Big Brother VIP Albania

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 04-02-2026, 07:38
Pas një televotimi të hapur gjatë spektaklit, publiku ka votuar.
Stelina është votuar më pak në këtë votim, duke u eliminuar nga gara.
Ajo kishte edhe një biletë fati, por nuk ishte në anën e saj, pasi ishte vetëm vajtje.
