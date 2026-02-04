Eurostat: Shqipëria shënon rënien më të madhe të popullsisë së re në Europë

Shqipëria kryeson listën e vendeve europiane për tkurrjen e grup-moshës 15–29 vjeç, duke humbur mbi 18 mijë të rinj brenda një viti.
Sipas të dhënave më të fundit të Eurostat mbi ecurinë demografike në Europë, Shqipëria rezulton vendi me rënien më të madhe të popullsisë së re gjatë vitit 2025. Të dhënat tregojnë një tkurrje alarmante të grup-moshës 15–29 vjeç, duke e renditur vendin tonë në krye të listës për humbjen më të shpejtë të rinisë.
Në janar të vitit 2025, Shqipëria numëronte 405,832 të rinj të kësaj grup-moshe, rreth 18,300 më pak krahasuar me një vit më parë. Kjo përkthehet në një rënie vjetore prej -4.32%, një ritëm katër herë më i lartë se ai i Serbisë, e cila regjistroi një tkurrje prej -1.03%.
Ndërkohë, vende si Sllovakia, Austria dhe Turqia raportojnë ulje minimale, nën 1%, duke e bërë rastin e Shqipërisë një përjashtim shqetësues në nivel rajonal dhe europian.
Diferenca bëhet edhe më e theksuar kur krahasohet me shtetet që po përjetojnë rritje të popullsisë së re. Spanja (+2.76%), Bullgaria (+1.98%) dhe Rumania (+1.97%) po regjistrojnë zgjerim të grup-moshës 15–29 vjeç, çka reflekton aftësinë e tyre për të tërhequr ose mbajtur kapitalin njerëzor përmes tregut të punës dhe sistemeve arsimore.
Teksa vende si Zvicra, Islanda dhe shumica e vendeve të Bashkimit Europian po stabilizojnë ose rrisin numrin e të rinjve, Shqipëria vijon të thellojë rënien demografike. Ekspertët theksojnë se nevoja për politika inkurajuese për ndalimin e emigrimit dhe për mbajtjen e rinisë në vend është më urgjente se kurrë.
Sipas të dhënave, tkurrja e rinisë nuk është një fenomen ballkanik, por një problem specifik shqiptar, i cili po e lë vendin pa forcë punëtore aktive dhe pa energji inovative. Humbja e rreth 18,300 të rinjve në një vit nënkupton zhdukjen demografike të një qyteti të tërë të përbërë nga studentë dhe profesionistë të rinj.
Ndërkohë, Gjermania dhe Italia, dy destinacionet kryesore të emigracionit shqiptar, po shënojnë rritje të popullsisë së re, përkatësisht me 0.50% dhe 0.72%, duke përfituar drejtpërdrejt nga kapitali njerëzor që largohet nga Shqipëria.
Nëse ky trend nuk frenohet, pasojat pritet të reflektohen në presion të shtuar mbi sistemin e pensioneve, mungesë të thelluar të fuqisë punëtore për bizneset vendase dhe përshpejtim të plakjes së popullsisë, duke rrezikuar seriozisht zhvillimin afatgjatë të vendit.
