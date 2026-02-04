Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Arsenali arrin në finalen e Carabao Cup
Transmetuar më 04-02-2026, 07:30

ANGLI – Ndeshja e gjysmëfinales së dytë të Carabao Cup vuri përballë Arsenalin kundër Chelseat.

Të nxitur nga një fitore 3-2 në ndeshjen e parë në Stamford Bridge, skuadra e Artetës avantazhin e saj. Goli vendimtar i Kai Havertz në vazhdimësi, vulosi fitoren e dytë të “Topçinjve” në Emirates.

Me këtë fitore, Arsenali fitoi shitësin e tij në finale dhe tani pret fituesin e ndeshjeve të Newcastle dhe Manchester City (skuadra e Guardiolës ka fituar 2-0 jashtë fushe).

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...