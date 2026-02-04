Arsenali arrin në finalen e Carabao Cup

ANGLI – Ndeshja e gjysmëfinales së dytë të Carabao Cup vuri përballë Arsenalin kundër Chelseat.
Të nxitur nga një fitore 3-2 në ndeshjen e parë në Stamford Bridge, skuadra e Artetës avantazhin e saj. Goli vendimtar i Kai Havertz në vazhdimësi, vulosi fitoren e dytë të “Topçinjve” në Emirates.
Me këtë fitore, Arsenali fitoi shitësin e tij në finale dhe tani pret fituesin e ndeshjeve të Newcastle dhe Manchester City (skuadra e Guardiolës ka fituar 2-0 jashtë fushe).
