Indonezia bëhet vendi i parë aziatik që ndalon udhëtimet me elefantë

Indonezia ka ndaluar udhëtimet me elefantë, duke u bërë vendi i parë aziatik që e ndalon me ligj këtë aktivitet të njohur turistik për arsye të mirëqenies së kafshëve.
Indonezia, shtëpia e elefantit të Sumatrës, i cili është në rrezik kritik për zhdukje, dhe elefantit të Borneos, i cili është në rrezik për zhdukje, njoftoi për herë të parë ndalimin mbarëkombëtar në dhjetor, me autoritetet që monitorojnë gradualisht pajtueshmërinë që nga fillimi i këtij viti.
Ky veprim pasoi thirrjet e përhapura për të ndaluar shëtitjet me elefantë, me shumë indonezianë që tani përdorin mediat sociale për të njoftuar autoritetet mbi faqet që ende ofrojnë aktivitete të tilla, veçanërisht në Bali, ishullin më të njohur për pushime në vend.
Të gjitha vendet e ruajtjes së natyrës në Bali, përfshirë Kopshtin Zoologjik të Balit dhe Parkun & Lodge të Elefantëve Mason, kanë ndaluar zyrtarisht shëtitjet me elefantë deri në fund të janarit, sipas Agjencisë së Ruajtjes së Burimeve Natyrore të Balit.
“Bazuar në monitorimin tonë më të fundit, të pesë vendet e ruajtjes në Bali janë pajtuar dhe nuk ofrojnë më shëtitje me elefantë për vizitorët”, tha të martën për Arab News Ratna Hendratmoko, e cila drejton agjencinë.
Shëtitjet me elefantë ishin një atraksion turistik popullor në Bali, i cili vitin e kaluar mirëpriti gati 7 milionë vizitorë të huaj.
“Pati kërkesë nga vizitorët, turistët, të cilët janë entuziastë dhe të tërhequr nga shëtitjet me elefantë, edhe nëse janë vetëm 10 deri në 15 minuta.
«Por ndoshta për ta, është një mundësi për t’u mburrur në mediat sociale, duke treguar se po bëjnë diçka që mendojnë se është në rregull, diçka që jo shumë të tjerë mund ta bëjnë», tha Hendratmoko.
“Jam mirënjohës miqve online që kanë ngritur shqetësimet e tyre dhe na kanë kujtuar të vazhdojmë monitorimin tonë. Ne po japim më të mirën tonë për të bërë punën tonë.”
Autoritetet indoneziane po u bëjnë thirrje vendeve të ruajtjes së natyrës që t’i japin përparësi mirëqenies së kafshëve, të ofrojnë aktivitete edukative për vizitorët dhe të kalojnë në atraksione “inovative dhe jo-shfrytëzuese”, siç është vëzhgimi i jetës së egër pa kontakt të drejtpërdrejtë fizik.
Në nëntor, një hetim nga grupi i të drejtave të njeriut “Njerëzit për Trajtimin Etik të Kafshëve” tregoi se elefantët në Bali lidhen rregullisht me zinxhirë dhe rrihen me grepa të mprehtë për t’i detyruar të binden për udhëtimet turistike.
Veprimi që pasoi “e vendos Indonezinë në ballë të mirëqenies së elefantëve” dhe e bën atë “vendin e parë në Azi që ndalon shëtitjet me elefantë në të gjithë vendin”, tha Jason Baker, president i PETA-s në Azi.
Ndalimi është “një hap i madh drejt përmirësimit të trajtimit të elefantëve”, tha PETA Asia në një deklaratë për Arab News.
“Jemi optimistë se udhëzimet e reja do të ofrojnë një kornizë për eliminimin gradual të të gjitha praktikave të dëmshme në të ardhmen.”
Kampet e elefantëve janë gjithashtu atraksione të mëdha turistike në pjesë të tjera të Azisë, me Tajlandën si promovuesin e tyre më të madh.
“Ne i bëjmë thirrje qeverisë tajlandeze dhe vendeve të tjera, përfshirë Nepalin, Laosin dhe Indinë, që të ndjekin shembullin e Indonezisë”, tha PETA.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd