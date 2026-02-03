Tragjedi në ujrat greke! Roja Bregdetare përplaset me gomonen me emigrantë, 14 humbin jetën disa të zhdukur

Kios- Një ngjarje tragjike është shënuar mbrëmjen e së martës në ishullin Kios, Greqi, ku një gomone me emigrantë të paligjshëm është përplasur me një motoskaf të Rojës Bregdetare greke.
Sipas medias lokale Protothema, të paktën 14 emigrantë kanë humbur jetën, disa janë të lënduar, dhe disa të tjerë rezultojnë të zhdukur. Ende nuk dihet numri i saktë i personave që ndodheshin në gomone. Të paktën 24 persona janë shpëtuar, mes tyre edhe një grua shtatzënë.
Raportohet se Roja Bregdetare vuri re gomonen dhe sinjalizoi për ndalimin e saj. Për shkak të manovrave të rrezikshme të kryera nga personat që trafikonin emigrantët, gomonia përmbys, duke shkaktuar humbje jetësh dhe plagosje.
Ekzistojnë gjithashtu dyshime për të shtëna nga gomonia drejt mjetit të Rojës Bregdetare, por kjo nuk është konfirmuar ende.
Operacionet e kërkimit dhe shpëtimit vijojnë për gjetjen e personave të zhdukur. Autoritetet lokale po hetojnë ngjarjen dhe rrethanat që çuan në këtë tragjedi.
