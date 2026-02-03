Komisioni Territoriales, lëvizje e papritur nga PS!

Me kërkesë të socialistëve, shqyrtimi i projektvendimit për ndryshimet në Komisionin e Reformës Territoriale është hequr nga rendi i ditës.
Taulant Balla: Darka ka habere të mira. Bazuar në nenin 49, pika 1 e Rregullores, siç thotë Rregullorja, kërkoj një ndryshim në rendin e ditës për të mos u shqyrtuar projektvendimi për ngritjen e komisionit të posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale, në këtë seancë. Besoj ka dakordësi nga të gjitha palët, me shpresën që puna do të rifillojë.
Luçiano Boçi: Kërkesa jonë ka qenë e qartë, jo të mos shqyrtohet, por tërheqja e këtij vendimi. Tërheqja tregon vullnet, nëse doni ta lini situatën as mish as peshk, atëherë doni ta bëni lojë. S’e keni ndarë mendjen, ndajeni ju mendjen. Ne e kemi bërë deklaratën, kemi treguar gatishmërinë tuaj, pse mo me sëpatë në qafë do futemi në komisione?!
