Prag lufte në Lindjen e Mesme: SHBA rrëzon dronin iranian pranë aeroplanmbajtëses “Abraham Lincoln”

Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë rritur ndjeshëm pas një incidenti të ndodhur në Detin Arabik, ku forcat amerikane kanë rrëzuar një dron iranian që iu afrua në mënyrë agresive aeroplanmbajtëses USS Abraham Lincoln.
Komanda Qendrore e SHBA-ve (CENTCOM) njoftoi se bëhet fjalë për një dron iranian të tipit Shahed-139, i cili vazhdoi të afrohej drejt anijes amerikane pavarësisht përpjekjeve për de-eskalim. Sipas zëdhënësit të CENTCOM, kapitenit Tim Hawkins, droni u neutralizua nga një avion luftarak F-35C i dislokuar në bordin e aeroplanmbajtëses.
Në momentin e incidentit, USS Abraham Lincoln ndodhej rreth 500 milje detare (rreth 800 kilometra) larg bregut jugor të Iranit. Autoritetet amerikane konfirmuan se nuk pati viktima apo dëme materiale në anije.
Ngjarja ndodhi vetëm disa orë pasi forcat iraniane kërcënuan një anije tregtare me flamur dhe ekuipazh amerikan, Stena Imperative, gjatë kalimit të saj në Ngushticën e Hormuzit. Sipas SHBA-ve, dy anije iraniane dhe një dron i tipit Mohajer iu afruan me shpejtësi tanker-it dhe kërcënuan ta sekuestronin atë.
Situata u stabilizua pas ndërhyrjes së shkatërruesit amerikan USS McFaul dhe mbështetjes ajrore nga Forcat Ajrore të SHBA-ve, duke mundësuar largimin e sigurt të anijes tregtare, e cila vijon lundrimin pa incidente.
Incidentet ndodhin në një klimë të përshkallëzuar tensioni mes Uashingtonit dhe Teheranit, e ushqyer nga protestat e fundit në Iran dhe presioni ndërkombëtar mbi programin bërthamor iranian. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se preferon një marrëveshje me Iranin, por nuk ka përjashtuar veprime ushtarake në rast të dështimit të negociatave.
“Ne po flasim me Iranin. Nëse arrijmë një marrëveshje, do të ishte gjë e mirë. Nëse jo, do të ndodhin gjëra të këqija,” tha Trump.
Nga ana tjetër, presidenti iranian ka udhëzuar ministrin e Jashtëm të ndjekë “negociata të drejta dhe të barabarta” me SHBA-të, duke sinjalizuar një hap të mundshëm drejt rifillimit të dialogut diplomatik pas bllokimit të bisedimeve gjatë verës së kaluar.
Turqia po luan një rol ndërmjetësues në përpjekjet për dialog, ndërsa i dërguari amerikan për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, ndodhet në një vizitë rajonale. Megjithatë, burime diplomatike bëjnë me dije se data dhe vendi i takimeve mbeten ende të paqarta.
Analistët paralajmërojnë se përplasjet e përsëritura në ujërat ndërkombëtare rrezikojnë të thellojnë krizën dhe të komplikojnë më tej përpjekjet diplomatike për një marrëveshje bërthamore mes SHBA-ve dhe Iranit.
