Aksident në rrugën Tiranë-Durrës, një person është plagosur
Transmetuar më 03-02-2026, 21:27

Aksident rrugor në autostradën Tiranë–Durrës, përplaset motori me automjet

Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në autostradën Tiranë–Durrës, pranë mbikalimit për në Shkozet.

Sipas informacioneve paraprake, një automjet i tipit Volkswagen Golf është përplasur me një motocikletë që po lëvizte në të njëjtin aks rrugor. Si pasojë e përplasjes, motori ka përfunduar jashtë rruge, ndërsa drejtuesi i tij ka mbetur i plagosur.

I lënduari është transportuar me ambulancë drejt spitalit, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Burime bëjnë me dije se ai ka pësuar fraktura dhe dëmtime të shumta, por fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje që shihni në fotot, kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat kanë kryer veprimet e para dhe kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Grupi hetimor pritet të përcaktojë përgjegjësitë konkrete të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

