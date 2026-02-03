Aksident në rrugën Tiranë-Durrës, një person është plagosur

Aksident rrugor në autostradën Tiranë–Durrës, përplaset motori me automjet
Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme në autostradën Tiranë–Durrës, pranë mbikalimit për në Shkozet.
Sipas informacioneve paraprake, një automjet i tipit Volkswagen Golf është përplasur me një motocikletë që po lëvizte në të njëjtin aks rrugor. Si pasojë e përplasjes, motori ka përfunduar jashtë rruge, ndërsa drejtuesi i tij ka mbetur i plagosur.
I lënduari është transportuar me ambulancë drejt spitalit, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Burime bëjnë me dije se ai ka pësuar fraktura dhe dëmtime të shumta, por fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Në vendngjarje që shihni në fotot, kanë mbërritur shërbimet e Policisë, të cilat kanë kryer veprimet e para dhe kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit. Grupi hetimor pritet të përcaktojë përgjegjësitë konkrete të ngjarjes.
