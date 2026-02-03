“Risia” e Botërorit 2026: FIFA shet edhe vendet e parkimit, deri në 300 dollarë për një vend

Me afrimin e Kupës së Botës 2026, FIFA po përballet me kritika gjithnjë e më të forta nga tifozët që synojnë të ndjekin nga afër ndeshjet e turneut më të madh të futbollit në botë.
Pakënaqësia kryesore lidhet me çmimet e larta të biletave, ndërsa vetë FIFA ka pranuar se nuk mund të ndërhyjë për të ndalur rishitjen e tyre, pasi në Shtetet e Bashkuara ky aktivitet është i ligjshëm.
Së fundmi, një tjetër element ka shtuar revoltën e tifozëve. Sipas gazetarit Henry Bushnell të “The Athletic”, FIFA ka nisur të shesë edhe vendet e parkimit pranë impianteve sportive ku do të zhvillohen ndeshjet e Botërorit 2026.
Një vend parkimi pranë stadiumit “SoFi Stadium” në Los Angeles po ofrohet me çmime që variojnë nga 250 deri në 300 dollarë amerikanë, një shifër që është konsideruar e tepruar nga tifozët.
Situata bëhet edhe më problematike për shkak të infrastrukturës së transportit në SHBA, e cila ndryshon ndjeshëm nga ajo evropiane dhe e bën të domosdoshëm përdorimin e automjeteve private për të aksesuar stadiumet.
Përveç kostos së lartë, tifozët janë ankuar edhe për distancën nga vendet e parkimit deri te stadiumet, e cila në disa raste arrin deri në rreth 1.500 metra, duke e bërë përvojën edhe më të vështirë.
Këto zhvillime po rrisin presionin ndaj FIFA-s, e cila akuzohet se po e shndërron Botërorin 2026 në një event të paarritshëm për një pjesë të madhe të tifozëve.
