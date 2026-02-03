Ligji i ri grek për emigrantët: Çfarë pritet të ndodhë me 84 mijë dosjet shqiptare?

Ministria e Migracionit dhe Azilit në Greqi ka paraqitur një projektligj të ri që synon modernizimin e sistemit të lejeve të qëndrimit dhe uljen e barrës burokratike. Megjithatë, nisma po shoqërohet me kritika të forta nga komunitetet e emigrantëve, veçanërisht nga emigrantët shqiptarë.
Gazetarja shqiptare Nilda Baxha, e cila jeton dhe punon në Athinë, ka sqaruar zhvillimet më të fundit lidhur me projektligjin, duke e cilësuar këtë fazë si një moment të rëndësishëm për shkak të përfshirjes së drejtpërdrejtë të përfaqësuesve të emigrantëve në debatin parlamentar.
“Për herë të parë në këto debate morën pjesë edhe përfaqësues të Forumit Grek të Emigrantëve. Komuniteti shqiptar u përfaqësua nga Rovena Xhori dhe Alda Shashati,” tha Baxha.
Sipas saj, megjithëse projektligji synon të adresojë mungesën e fuqisë punëtore dhe të lehtësojë procedurat, përmbajtja e tij mbetet larg pritshmërive reale të emigrantëve. Ajo e krahasoi nismën me “thërrime”, duke theksuar se emigrantët, pas 35 vitesh kontribut në sektorë të vështirë si ndërtimi, turizmi dhe bujqësia, vijojnë të përballen me pengesa serioze administrative.
Një nga pikat më problematike lidhet me rinovimin e lejeve të qëndrimit për emigrantët e moshës 50–60 vjeç, të cilët ndodhen pranë moshës së pensionit. Rregulloret e reja e kushtëzojnë rinovimin me sigurime shoqërore aktive, të cilat në mungesë të një kontrate pune duhet të paguhen nga vetë emigrantët.
Po ashtu, emigrantët që mbeten pa punë për një periudhë 3–6 mujore rrezikojnë të humbasin lejen e qëndrimit, një situatë që prek veçanërisht punonjësit në sektorët sezonalë.
Edhe rikthimi i kartave të qëndrimit 10-vjeçare shoqërohet me kritika, pasi ato kushtëzohen me kalimin e një provimi të konsideruar të vështirë, që përfshin njohuri të gjuhës, historisë, gjeografisë dhe kulturës greke.
Nga rreth 400 mijë emigrantë shqiptarë që jetojnë në Greqi, aktualisht rreth 84 mijë dosje ndodhen ende në proces shqyrtimi nga administrata greke. Sipas Baxhës, vonesat në përpunimin e dokumentacionit arrijnë deri në dy vite, duke bërë që shumë emigrantë të pajisen me karta pothuajse të skaduara në momentin e dorëzimit.
Përfaqësuesit e emigrantëve i kanë kërkuar Ministrit të Migracionit dhe Azilit, Thanos Plevris, rritje të numrit të nëpunësve që trajtojnë këto çështje, por deri tani nuk ka pasur përgjigje konkrete. Vetë ministri ka pranuar ekzistencën e burokracisë, pa ofruar zgjidhje të qarta.
Baxha thekson se ashpërsimi i diskursit politik ndaj emigracionit mund të lidhet edhe me zgjedhjet parlamentare që priten vitin e ardhshëm në Greqi. Ministri Plevris ka paralajmëruar masa të rrepta, përfshirë deportime, gjoba dhe burgim për emigrantët pa status të rregulluar, duke e cilësuar uljen e flukseve migratore si sukses të qeverisë Mitsotakis.
“Zgjidhja e vetme mbetet organizimi i emigrantëve në protesta paqësore, për të përcjellë një mesazh të qartë ndaj institucioneve greke për respektimin e kontributit të tyre,” përfundoi Baxha.
