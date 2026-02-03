Bllokohet përkohësisht aksi Tuneli i Llogarasë–Dhërmi, shpërthimi me dinamit mbulon rrugën me inerte

Qarkullimi i automjeteve në aksin rrugor që lidh tunelin e Llogarasë me Dhërmiun dhe Himarën është bllokuar përkohësisht ditën e sotme, duke shkaktuar vështirësi për banorët dhe drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë në këtë zonë.
Shkak i bllokimit është bërë procesi i punimeve për zgjerimin e rrugës në zonën e Palasës, ku firma kontraktore ka përdorur lëndë plasëse për shkëputjen e një masivi shkëmbor, në kuadër të hapjes së trasesë së re.
Si pasojë e shpërthimit me dinamit, një sasi e konsiderueshme inertesh dhe gurësh ka rënë mbi rrugën ekzistuese, duke e bërë atë të pakalueshme për automjetet.
Situata ka sjellë paralizimin e përkohshëm të qarkullimit në këtë segment të rëndësishëm turistik dhe strategjik të Bregut.
Menaxhimi i situatës po kryhet nga firma private që po realizon punimet, ndërsa mjetet e rënda ndodhen në terren dhe po punojnë për largimin e inerteve nga asfalti.
Autoritetet bëjnë me dije se qarkullimi do të rikthehet sapo të përfundojë pastrimi i plotë i aksit, ndërsa drejtuesve të mjeteve u kërkohet durim dhe kujdes i shtuar deri në normalizimin e situatës.
