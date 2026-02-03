Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Bllokohet përkohësisht aksi Tuneli i Llogarasë–Dhërmi, shpërthimi me dinamit mbulon rrugën me inerte
Transmetuar më 03-02-2026, 18:13

Qarkullimi i automjeteve në aksin rrugor që lidh tunelin e Llogarasë me Dhërmiun dhe Himarën është bllokuar përkohësisht ditën e sotme, duke shkaktuar vështirësi për banorët dhe drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë në këtë zonë.

Shkak i bllokimit është bërë procesi i punimeve për zgjerimin e rrugës në zonën e Palasës, ku firma kontraktore ka përdorur lëndë plasëse për shkëputjen e një masivi shkëmbor, në kuadër të hapjes së trasesë së re.

Si pasojë e shpërthimit me dinamit, një sasi e konsiderueshme inertesh dhe gurësh ka rënë mbi rrugën ekzistuese, duke e bërë atë të pakalueshme për automjetet.

Situata ka sjellë paralizimin e përkohshëm të qarkullimit në këtë segment të rëndësishëm turistik dhe strategjik të Bregut.

Menaxhimi i situatës po kryhet nga firma private që po realizon punimet, ndërsa mjetet e rënda ndodhen në terren dhe po punojnë për largimin e inerteve nga asfalti.

Autoritetet bëjnë me dije se qarkullimi do të rikthehet sapo të përfundojë pastrimi i plotë i aksit, ndërsa drejtuesve të mjeteve u kërkohet durim dhe kujdes i shtuar deri në normalizimin e situatës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

