Ronaldo vazhdon bojkotin!

ARABIA SAUDITE – Bojkoti vazhdon. Pasi mungoi në ndeshjen e Al Nassr kundër Al Riyadh në javën e 20-të të ligës së Arabisë Saudite, Cristiano Ronaldo mungoi edhe në seancën stërvitore të ditës tjetër të rezervuar për lojtarët që nuk kishin luajtur.
Arsyeja e mungesës së zhurmshme të portugezit, pavarësisht asaj që u zbulua fillimisht nga shtypi arab, nuk ka të bëjë fare me gjendjen e tij fizike: CR7 në fakt ka vendosur të bëjë grevë në shenjë proteste ndaj vendimeve të marra nga pronarët e klubit në këtë afat kalimtar .
Sipas një burimi të brendshëm në Al Nassr, portugezi është në fakt thellësisht i pakënaqur me menaxhimin që PIF (Fondi Publik i Investimeve të Arabisë Saudite) po ushtron në klubin që ai ka përfaqësuar për tre vjet, veçanërisht në krahasim me trajtimin e rezervuar për rivalët e Simone Inzaghit, Al Hilal, të cilët gjithashtu menaxhohen nga i njëjti fond.
Ronaldo ankohet për "mungesën e investimeve" në Al Nassr: trajneri Jorge Jesus nuk ka marrë përforcimet që ka kërkuar dhe prova është se i vetmi lojtar i nënshkruar këtë afat kalimtar dimëror ishte Haydeer Abdulkareem, një mesfushor 21-vjeçar irakian.
Shumë pak për CR7, i cili nuk është i kënaqur me këtë dhe ka vendosur të mos luajë dhe as të mos stërvitet. Por për sa kohë? Afati kalimtar i janarit është mbyllur edhe në Arabinë Saudite.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd