Ministria e Arsimit publikon datat e provimeve të Arsimit Bazë

Ministria e Arsimit ka publikuar datat e provimeve të lirimit për nxënësit e shkollave 9-vjeçare.
Mirela Kumbaro, ministrja e Arsimit ka ndarë këtë njoftim në llogarinë e saj në rrjetin social “Facebook” ku ka bërë me dije datat e provimeve.
Respektivuisht me datë 19 Qershor do të zhvillohet provimi i Gjuhës Shqipe, më 22 Qershor do të zhvillohet provimi i gjuhës amtare për nxënësit e pakicave kombëtare.
Më 25 qershor do të zhvillohet provimi i Matematikës dhe më 30 qershor ai i Gjuhës së Huaj.
Postimi i plotë:
Janë publike datat e Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë:
19 qershor – Gjuhë Shqipe
25 qershor – Matematikë
30 qershor – Gjuhë e huaj
22 qershor – Gjuhë amtare për nxënësit e pakicave kombëtare.
