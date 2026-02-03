Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ministria e Arsimit publikon datat e provimeve të Arsimit Bazë
Transmetuar më 03-02-2026, 15:55

Ministria e Arsimit ka publikuar datat e provimeve të lirimit për nxënësit e shkollave 9-vjeçare.

Mirela Kumbaro, ministrja e Arsimit ka ndarë këtë njoftim në llogarinë e saj në rrjetin social “Facebook” ku ka bërë me dije datat e provimeve.

Respektivuisht me datë 19 Qershor do të zhvillohet provimi i Gjuhës Shqipe, më 22 Qershor do të zhvillohet provimi i gjuhës amtare për nxënësit e pakicave kombëtare.

Më 25 qershor do të zhvillohet provimi i Matematikës dhe më 30 qershor ai i Gjuhës së Huaj.

Postimi i plotë:

Janë publike datat e Provimeve Kombëtare të Arsimit Bazë:

19 qershor – Gjuhë Shqipe

25 qershor – Matematikë

30 qershor – Gjuhë e huaj

22 qershor – Gjuhë amtare për nxënësit e pakicave kombëtare.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...