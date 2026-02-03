Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shtyhet vendimi për AKSHI-n në Apelin e Posaçëm, SPAK paraqet prova të reja
Transmetuar më 03-02-2026, 14:32

3 Shkurt 2026

Apeli i Posaçëm ka shtyrë për në datën 5 shkurt dhënien e vendimit lidhur me çështjen e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI).

Gjatë seancës gjyqësore, përfaqësuesit e SPAK paraqitën prova të reja dhe kërkuan lënien në fuqi të masës së mëparshme të sigurisë.

Sipas burimeve, provat e reja përbëhen nga deklarime të personave të marrë në pyetje nga Prokuroria e Posaçme. Gjykata pritet të shprehet në seancën e radhës.

