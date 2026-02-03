Kaos në Kuvend, ndërpritet seanca plenare për 5 minuta

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 03-02-2026, 12:25
TIRANË- Seanca plenare në Kuvend është ndërprerë për 5 minuta për shkak të kaosit të krijuar. Gjatë seancës, deputetët kanë shkuar në foltore, ndërkohë që zhurma e krijuar ka pamundësuar zhvillimin e seancës plenare.
Kryetarja e Kuvendit ka ndërprerë seancën për 5 minuta, në mënyrë që të qetësoheshin deputetët
