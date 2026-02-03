Ish-presidenti Klinton dhe bashkëshortja e tij pranojnë të dëshmojnë rreth çështjes ‘Epstein’

SHBA- Bill dhe Hillary Clinton kanë rënë dakord të paraqiten personalisht në Uashington për të dëshmuar për Jeffrey Epstein, në një përpjekje të minutës së fundit për të shmangur një votim të afërt në Dhomë që mund të çojë në akuzimin e tyre për shpërfillje të Kongresit.
Mediat e huaja shkruajnë se, vijon të mbetet e paqartë nëse Kryetari i Komitetit Mbikëqyrës Republikan James Comer do ta pranojë propozimin, pasi ai tha se ende nuk janë caktuar kushte ose data të qarta.
"Radha" e Klintonëve për të shmangur pasojat
Sipas raportit, marrëveshja për të dëshmuar personalisht vjen pas muajsh refuzimi të familjes Klinton për të dëshmuar, gjë që e kishte çuar Komitetin të shkonte drejt një votimi për përbuzje të gjykatës, gjë që mund të kishte edhe pasoja ligjore.
Nuk është ende e qartë nëse e gjithë Dhoma e Përfaqësuesve do të vazhdojë me votimin, edhe nëse ka një marrëveshje për depozitat. Zëdhënësi i Bill Clinton, Angel Ureña, sulmoi Comer në një postim në X, duke thënë se çifti Clinton "negociuan me mirëbesim" dhe se tani do të dukeshin normalë.
"Ata thanë nën betim atë që dinë, por ty nuk të intereson. Por ish-Presidenti dhe ish-Sekretari i Shtetit do të jenë atje. Ata mezi presin të krijojnë një precedent që do të zbatohet për të gjithë", tha ai.
Comer tha se, "Nuk ka data, ata ranë dakord vetëm për shkak të kërcënimit të shkarkimit" Kryetari i Komitetit Mbikëqyrës, James Comer, tha se ende ka pyetje në lidhje me propozimin, duke argumentuar se kushtet mbeten të paqarta dhe se nuk janë dhënë data. Siç tha ai, “Arsyeja e vetme pse ata thanë se ranë dakord me kushtet është sepse Dhoma vazhdoi me përbuzje.”
Ai shtoi se do t’i sqaronte kushtet dhe më pas do të diskutonte hapat e mëtejshëm me anëtarët e komisionit.
Demokratët: "Ata pranuan të gjitha kushtet"
Nga ana e tij, demokrati më i lartë në Komitetin Mbikëqyrës u duk i bindur se Comer do ta pranonte propozimin, duke pretenduar se Clintonët "kanë pranuar çdo kusht" që u është vënë përpara. Përfaqësuesi Robert Garcia i tha CNN se që nga fillimi, demokratët donin që Bill Clinton të dëshmonte dhe e mirëpritën këtë zhvillim.
Komisioni kishte filluar tashmë procedurat për shpërfillje të gjykatës. Disa orë para propozimit të ri, Comer u duk i vendosur të vazhdonte me procedurat për shpërfillje të gjykatës, duke u ankuar se kanë kaluar gati gjashtë muaj që kur Clintonët u thirrën në gjyq, më shumë se tre muaj që nga data origjinale e dëshmisë dhe gati tre javë që kur ata nuk u paraqitën.
Në fakt, ai e karakterizoi dëshirën e tyre për "trajtim të veçantë" si një fyerje ndaj kërkesave të qytetarëve për transparencë, ndërsa në të njëjtën kohë Komiteti i Rregullave të Dhomës së Përfaqësuesve po përgatiste kornizën për votim kur u bë propozimi i fundit i Clintonëve
