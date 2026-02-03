Receta virale: Ëmbëlsira dy në një

Dy receta të shijshme ëmbëlsirash, të përgatitura nga Kristos Vergados në kuzhinën e emisionit Buongiorno, ideale për ata që duan diçka të veçantë dhe të lehtë për t’u realizuar në shtëpi.
Crookies të shijshme (kroasant + cookie)
Përbërësit
120 g gjalpë
50 g sheqer i bardhë
60 g sheqer kaf
1 vezë
2 kapsula vanilje
160 g miell
1/2 lugë çaji pluhur pjekjeje (baking powder)
150 g pika çokollate
4 kroasantë të gatshëm
Përgatitja
Shkrijmë gjalpin në një tenxhere të vogël derisa të marrë ngjyrë kafe të artë, pa e djegur (teknikë e njohur si beurre noisette).
E lëmë të ftohet dhe e kullojmë për të hequr mbetjet e qumështit.
E hedhim në një tas, shtojmë sheqerin e bardhë dhe atë kaf, vezën dhe i përziejmë mirë.
Shtojmë miellin, vaniljen dhe pluhurin pjekës, duke e përzier masën me dorë.
Hedhim pikat e çokollatës dhe vazhdojmë përzierjen.
Presim kroasantët përgjysmë dhe i mbushim me përzierjen. Nëse dëshirojmë, vendosim pak masë edhe sipër.
I pjekim në furrë të parangrohur në 170°C për 18–20 minuta.
Korracë tiramisu (rolë)
Përbërësit
350 g mascarpone
250 g krem pana
100 g sheqer pluhur
2 lugë gjelle kafe e tretshme
1 vanilje
1 pako biskota savoiardi
Kakao për spërkatje
Për shurupin
1 lugë gjelle kafe e tretshme
200 g sheqer
400 ml ujë
Përgatitja
Rrahim në mikser kremin e panës së bashku me kafenë e tretshme (është mirë të jetë e situr).
Shtojmë sheqerin pluhur, vaniljen dhe mascarponen, duke e rrahur sërish derisa të përftojmë një krem homogjen.
Përgatisim shurupin: ziejmë ujin me sheqerin dhe, sapo të vlojë, shtojmë kafenë dhe e përziejmë.
Zhysim biskotat savoiardi një nga një për pak sekonda në shurup dhe i vendosim mbi letër furre.
Hedhim sipër kremin (duke lënë pak për dekor) dhe e sheshojmë mirë.
Spërkatim me kakao dhe rrotullojmë letrën e furrës për t’i dhënë formën e korracës.
E vendosim në ngrirje që të forcohet dhe, në fund, e dekorojmë me kremin e mbetur dhe kakao sipër.
Dy ëmbëlsira të ndryshme, por po aq të shijshme, ideale për çdo rast.
