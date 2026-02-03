Grabiti para dhe steka cigaresh në dy dyqane, arrestohet 33-vjeçari në Vlorë

Policia e Vlorës këtë të martë ka arrestuar një 33-vjeçar pasi dyshohet se ka vjedhur shuma parash në dy subjekte tregtare. Në kuadër të operacioni të koduar “Again”, në pranga ka rënë E. K., 33 vjeç, banues në lagjen “Rilindja”, Vlorë, i cili është dënuar më parë për vjedhje.
Sipas raportimeve nda policia, 33-vjeçari është autor i vjedhjes së dy subjekteve tregtare minimarketeve në qytetin e Vlorës.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë, në vijim të punës për zbardhjen e vjedhjeve, identifikimin dhe kapjen e autorëve, bazuar edhe në informacionet e siguruara nga puna hetimore dhe gjurmuese, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Again”.
Nga veprimet hetimore ka rezultuar se ky shtetas është autor i vjedhjes së dy subjekteve tregtare (minimarketeve) në qytetin e Vlorës, konkretisht:
Më datë 29.01.2026, në lagjen “Pavarësia 2”, dhe më datë 31.01.2026, në lagjen “Isa Boletini”, ky shtetas dyshohet se ka vjedhur shuma parash dhe steka cigaresh.
Vijon puna në bashkëpunim me Prokurorinë për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor edhe të disa rasteve të tjera, të dyshuara se janë kryer nga ky shtetas.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Vlorë, për veprime të mëtejshme ligjore”, thuhet në njoftimin e policisë.
