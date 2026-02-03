Sot për drekë: Supë kremoze me bizele

Me motin e paqëndrueshëm të javëve të fundit, një supë e ngrohtë dhe e lehtë është zgjedhja ideale për këtë periudhë.
Supa me bizele nuk është zakonisht pjata e parë që na vjen në mendje, por kjo recetë është ushqyese, shumë kremoze, me ngjyrë të gjallë dhe mjaft e thjeshtë për t’u përgatitur.
Përbërësit
500 g bizele të freskëta ose të ngrira
1 patate e prerë në kubikë
1 qepë e grirë imët
2 lugë gjelle vaj ulliri
Lëkura e grirë e 1 limoni jeshil (lime)
Lëngu i 1/2 limoni jeshil
Kripë, piper
Për servirje
Erëza (majdanoz)
Susam i zi
Pak krem qumështi ose kos (opsional)
Përgatitja
Në një tenxhere, kaurdisni lehtë qepën në vaj ulliri derisa të zbutet.
Shtoni pataten, bizelet, kripën dhe piperin. Mbulojini përbërësit me ujë.
Ziejini derisa patatja dhe bizelet të jenë plotësisht të buta.
Me ndihmën e një blenderi dore, bluajeni supën derisa të bëhet homogjene dhe kremoze.
Shtoni lëkurën e limonit dhe lëngun e tij, përziejini mirë dhe rregulloni shijen me kripë sipas dëshirës.
Shërbejeni në pjata të thella, duke e zbukuruar me majdanoz dhe susam të zi. Nëse dëshironi, shtoni pak krem qumështi ose kos për një shije edhe më të butë.
Një supë e lehtë, aromatike dhe ideale për ditët e freskëta.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd