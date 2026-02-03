Sot për drekë: Papardele me perime

Makaronat janë përkufizimi i vërtetë i comfort food: të shijshme, të ngrohta dhe shumë të lehta për t’u përgatitur.
Megjithatë, shefi i njohur grek Dhimitër Skarmuço tregon se ekziston një mënyrë edhe më e thjeshtë për t’i gatuar. Rezultati? Një pjatë e shpejtë, plot shije dhe ngjyra, gati në vetëm 15 minuta.
Përbërësit
250 g papardele
1 qepë e bardhë
200 g kërpudha champignon
1 kungull i njomë
1/2 brokoli
10 domate qershi
2 domate të grira
2 speca të verdhë
1 lugë gjelle salcë domate
1/2 tufë majdanoz
1 lugë çaji hudhër
1 lugë çaji paprika e tymosur
1 lugë çaji trumzë e thatë
1 lugë gjelle mjaltë
70 ml vaj ulliri
350 g lëng perimesh
100 g parmixhan i grirë
Kripë
Piper
Sekreti
Të gjithë përbërësit gatuhen së bashku në të njëjtin tigan, pa pasur nevojë për zierje të veçantë të makaronave.
Përgatitja
Ngrohni një tigan të madh dhe shtoni pak nga lëngu i perimeve.
Vendosni papardele në qendër të tiganit.
Rreth makaronave shtoni qepën, hudhrën, majdanozin, kungullin, domatet qershi, specat, brokolin, kërpudhat, trumzën, paprikën, koncentratin dhe salcën e domates.
Mbulojeni tiganin me kapak dhe lëreni të gatuhet për rreth 12 minuta, derisa makaronat të zbuten dhe të thithin shijet.
Hiqni kapakun, shtoni vajin e ullirit, kripën dhe piperin, përziejini mirë dhe hiqeni nga zjarri.
Shërbejeni pjatën të ngrohtë, të spërkatur me parmixhan të grirë.
Një recetë e thjeshtë, e shpejtë dhe shumë e shijshme, ideale për çdo ditë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd