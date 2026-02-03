Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sot për drekë: Papardele me perime
Transmetuar më 03-02-2026, 08:38

Makaronat janë përkufizimi i vërtetë i comfort food: të shijshme, të ngrohta dhe shumë të lehta për t’u përgatitur.

Megjithatë, shefi i njohur grek Dhimitër Skarmuço tregon se ekziston një mënyrë edhe më e thjeshtë për t’i gatuar. Rezultati? Një pjatë e shpejtë, plot shije dhe ngjyra, gati në vetëm 15 minuta.

Përbërësit

250 g papardele

1 qepë e bardhë

200 g kërpudha champignon

1 kungull i njomë

1/2 brokoli

10 domate qershi

2 domate të grira

2 speca të verdhë

1 lugë gjelle salcë domate

1/2 tufë majdanoz

1 lugë çaji hudhër

1 lugë çaji paprika e tymosur

1 lugë çaji trumzë e thatë

1 lugë gjelle mjaltë

70 ml vaj ulliri

350 g lëng perimesh

100 g parmixhan i grirë

Kripë

Piper

Sekreti

Të gjithë përbërësit gatuhen së bashku në të njëjtin tigan, pa pasur nevojë për zierje të veçantë të makaronave.

Përgatitja

Ngrohni një tigan të madh dhe shtoni pak nga lëngu i perimeve.

Vendosni papardele në qendër të tiganit.

Rreth makaronave shtoni qepën, hudhrën, majdanozin, kungullin, domatet qershi, specat, brokolin, kërpudhat, trumzën, paprikën, koncentratin dhe salcën e domates.

Mbulojeni tiganin me kapak dhe lëreni të gatuhet për rreth 12 minuta, derisa makaronat të zbuten dhe të thithin shijet.

Hiqni kapakun, shtoni vajin e ullirit, kripën dhe piperin, përziejini mirë dhe hiqeni nga zjarri.

Shërbejeni pjatën të ngrohtë, të spërkatur me parmixhan të grirë.

Një recetë e thjeshtë, e shpejtë dhe shumë e shijshme, ideale për çdo ditë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...