Horoskopi Paolo Fox për sot, e martë, 3 shkurt 2026

Lexoni parashikimin ditor të Paolo Fox për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet sot. Ja si paraqitet kjo ditë për çdo shenjë, me theks te dashuria, puna, mirëqenia dhe fati.
Dashi
Java ka nisur me përplasje dhe tensione që, sipas qiellit astrologjik, kanë rrënjët që nga fundi i dhjetorit dhe fillimi i janarit. Je luftarak dhe plot energji, por duhet të tregosh kujdes me mënyrën si shprehesh. Fjalët e nxituara dhe gjykimet e ashpra kanë qenë gjithmonë pika jote më e dobët. Megjithatë, ky është një moment ku ke vërtet një hap më shumë se të tjerët. Yjet të japin forcë, qartësi dhe një shtysë të veçantë edhe në dashuri, ku mund të ndjesh se ke më shumë ndikim dhe siguri.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Ndodhesh në një fazë ku sfidat nuk të trembin, përkundrazi të motivojnë. Tensionet e grumbulluara javët e fundit tani mund të menaxhohen më lehtë, nëse arrin të kontrollosh reagimet impulsive. Energjia është e fortë dhe mund të japë rezultate konkrete nëse kanalizohet në mënyrë të zgjuar. Në dashuri, përparimi vjen kur dëgjon më shumë dhe flet me maturi.
Demi
Shpresohet që dita e djeshme të mos ketë sjellë situata të vështira, sepse kohët e fundit çdo fjalë që thua rrezikon të keqinterpretohet si provokim. Është e vështirë të ruash qetësinë, sidomos sepse po ndihesh më i lirë se në të kaluarën dhe ke prirjen të thuash hapur çfarë mendon. Megjithatë, ndjeshmëria jote është e lartë dhe për këtë arsye këshilla kryesore është të ecësh ngadalë, pa u ekspozuar shumë, të paktën deri pas datës 10 shkurt.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Ke nevojë të shprehesh pa filtra, por shpesh ndihesh i keqkuptuar. Kjo sjell lodhje emocionale dhe ndjesinë se je nën presion. Është e rëndësishme të mbrosh veten dhe të zgjedhësh momentin e duhur për biseda delikate. Kujdesi dhe durimi ndihmojnë të shmangen keqkuptimet dhe të ruhen marrëdhënie të rëndësishme.
Binjakët
Kjo është një javë kyçe për të dalë nga një problem që të ka shoqëruar. Disa prej jush kanë pasur edhe shqetësime fizike, por shumë varet nga mosha dhe rrethanat personale. Ajo që bie në sy është dëshira për të luftuar dhe për t’u ringritur nga ndjesitë negative. Qielli është i favorshëm për ndjenjat: dashuria, pasioni dhe energjia emocionale mund të rikthehen fuqishëm, nëse orientohen drejt së bukurës.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Po rifiton shtysën për të reaguar, si në planin emocional ashtu edhe në atë fizik. Edhe pse jo gjithçka është zgjidhur, brenda teje po rritet vullneti për të mos u dorëzuar. Emocionet kthehen në qendër të vëmendjes dhe mund të bëhen burim force, nëse i përdor për të ndërtuar. Është moment i mirë për të rigjetur besimin dhe kënaqësinë në marrëdhënie.
Gaforrja
Gjatë kësaj dite mund të lindin disa keqkuptime të vogla, sidomos në familje ose në marrëdhëniet më të rëndësishme. Për ty është thelbësore të kesh pranë njerëz të besueshëm dhe, pa e kuptuar, ndonjëherë i vë ata në provë. Nëse ka dikë që të pëlqen, mos u tërhiq. Shkurti premton emocione të reja dhe përjetime më të thella.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Ke një nevojë të fortë për siguri emocionale dhe kjo të shtyn të testosh lidhjet. Disa tensione janë të pashmangshme, por nuk janë domosdoshmërisht negative. Marrëdhëniet e vërteta forcohen përmes dialogut. Nëse zemra jote është e përfshirë, ec përpara me besim: javët në vijim mund të sjellin ndjenja më të pasura.
Luani
Duhet të shtrëngosh dhëmbët dhe të tregosh durim. Je natyrë e fortë dhe e qëndrueshme, ndaj kjo periudhë me kundërshti planetare nuk duhet të të trembë. Kjo javë shërben si fazë përgatitore. Përmirësimi i situatës do të vijë nga gjysma e dytë e shkurtit. Tani për tani, shmang reagimet e drejtpërdrejta dhe fjalët impulsive, sepse rrezikon të gabosh pozicion.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Kjo është një periudhë që kërkon vetëkontroll dhe maturi. Edhe nëse ndihesh i provokuar, reagimet e nxituara mund të krijojnë probleme të panevojshme. Këto ditë shërbejnë për të reflektuar dhe për të rregulluar strategjinë. Forca jote është aty, por tani duhet përdorur me zgjuarsi.
Virgjëresha
Në këtë moment, mbyllja emocionale nuk është një strategji e dobishme për t’u mbrojtur nga dyshimet dhe pasiguria. Ndjenjat nuk duhen shtypur, por dëgjuar dhe kuptuar, sepse janë sinjale të rëndësishme orientuese. Është thelbësore të shikosh drejt së ardhmes me kureshtje dhe hapje mendore. Pasiguria në punë pasqyron një gjendje më të gjerë: ata që varen nga struktura të jashtme ndihen pa kontroll, ndërsa ata që janë të pavarur përjetojnë presionin e ndryshimeve dhe përgjegjësisë. Në të dy rastet, lind nevoja për riorganizim dhe rishikim strategjish. Në dashuri mbizotëron një qetësi e dukshme, por që kërkon vëmendje dhe ndërgjegjësim të thellë.
Reflektim mbi qiellin e sotëm
Pasiguria nuk duhet të shndërrohet në bllokim emocional. Edhe pse disa situata në punë të bëjnë të ndihesh i pavendosur, është e rëndësishme të mos mbyllesh në vetvete. Të shikosh përpara me kureshtje të ndihmon të kapësh mundësi të reja dhe të përgatitesh për ndryshime të dobishme. Në planin sentimental mbizotëron një qetësi që të lejon të qartësosh ndjenjat. Kjo fazë shërben për të forcuar atë që ka vërtet vlerë dhe për të ndërtuar baza më të qëndrueshme për të ardhmen.
Peshorja
Këtë javë je në krye të renditjes. Ke diçka më shumë se të tjerët: aftësi, qartësi dhe një avantazh që të dallon. Një problem mund të zgjidhet dhe mund të marrësh më në fund një përgjigje që e ke pritur prej kohësh. Qielli është shumë i favorshëm për dashurinë: ata që janë vetëm mund të bien në dashuri, ndërsa ata që janë në një lidhje mund ta konfirmojnë dhe forcojnë ndjenjën. Kreativiteti është i nxitur dhe kush duhet të paraqesë një projekt deri në fund të muajit të ardhshëm ka shanse reale për sukses, fitore dhe mundësi konkrete.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Ke një shtysë shtesë që të ndihmon të dalësh në pah dhe të marrësh vlerësim. Përgjigjet që prisje mund të vijnë duke sjellë lehtësim dhe siguri. Në dashuri rritet dëshira për stabilitet dhe për ndjenja të sinqerta. Edhe në punë dhe krijimtari energjia është pozitive dhe të ndihmon të shfaqësh talentin. Është momenti për të besuar më shumë te vetja dhe te aftësitë e tua.
Akrepi
Je në një gjendje qetësie të dukshme, por në të vërtetë ka diçka që duhet rishikuar, sidomos në lidhje me një projekt ose një situatë personale. Mund të ndihesh i shqetësuar për një person të dashur. Venusi është në kundërshti dhe kjo sjell herë pas here tensione në marrëdhëniet e zakonshme. Kujdes i veçantë kërkohet në historitë që janë tashmë në krizë: deri më 10 shkurt është më mirë të mos e shtrëngosh situatën dhe të mos e çosh konfliktin më tej.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Pas qetësisë së jashtme fshihet një shqetësim që duhet dëgjuar. Meraku për njerëzit që do ose për çështje të rëndësishme kërkon durim dhe ndjeshmëri. Nuk është koha për sqarime të forta apo përplasje. Më mirë të vëzhgosh, të kuptosh dhe të shtysh vendimet për një moment më të përshtatshëm.
Shigjetari
Je një nga shenjat më të forta të momentit. Nga data 14 shkurt nis një fazë e re dhe këto ditë janë ideale për t’u organizuar dhe për të planifikuar atë që do të bësh në pjesën e dytë të muajit. Nuk përjashtohet aspak që të kesh ose të ndërtosh një projekt dashurie, madje kjo është shumë e mundshme. Ata që nuk kanë ende një lidhje, duhet ta kërkojnë. Jupiteri është një burim force. Vera do të jetë shumë e favorshme: periudhë e mirë për martesë, bashkëjetesë, zhvendosje apo edhe për zgjerim familjar.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Ndodhesh në një fazë përgatitore shumë të rëndësishme. Forca e brendshme rritet dhe të bën më të sigurt në vendimet që do të marrësh. Dashuria mund të shndërrohet në projekt konkret. Perspektivat afatgjata janë inkurajuese dhe të shtyjnë të mendosh më gjerë. Tani është koha për të ndërtuar themele të forta.
Bricjapi
Qielli yt nuk flet për bllokim, por për tension. Kjo vlen sidomos për ata që po përpiqen të zgjidhin një problem personal. Në disa raste, kjo situatë astrologjike mund të çojë në mbyllje ose ndryshime të mëdha, si në punë ashtu edhe në jetën private. Tranziti i ri i Saturnit, veçanërisht nga mesi i shkurtit, do të të shtyjë të presësh degët e thata dhe të largosh atë që nuk të shërben më. Në fakt, ti tashmë po mendon për këtë.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Tensioni që po përjeton ka një qëllim: të të çojë drejt zgjedhjeve të domosdoshme. Po kupton se disa situata nuk janë më të qëndrueshme dhe duhet ose të mbyllen, ose të transformohen. Edhe pse procesi është i lodhshëm, ai të çliron nga barra të panevojshme dhe të ndihmon të ndërtosh një të ardhme më të përputhshme me vlerat e tua.
Ujori
Shtysat janë të forta dhe emocionet të shumta. Shumë Ujorë ndiejnë nevojën për ndryshim si në jetën private ashtu edhe në atë profesionale. Me Venusin në shenjë, dashuria është e mundshme dhe ndjenjat mund të jenë intensive. Megjithatë, duhet kujdes nga iluzionet e zemrës. Ky është një paralajmërim për ata që priren të ndjekin pasione të ndërlikuara, persona të largët ose të paarritshëm. Është më e shëndetshme të zgjedhësh një dashuri të sinqertë, konkrete dhe të arritshme.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Dëshira për ndryshim është e fortë, por duhet shoqëruar me realizëm. Është e rëndësishme të dallosh mes asaj që të tërheq dhe asaj që mund të funksionojë vërtet. Marrëdhëniet më të thjeshta dhe të hapura sjellin më pak zhgënjim. Edhe në punë ndien nevojën për risi: nëse e ndjek këtë impuls me qartësi, mund të marrësh vendime më të mira.
Peshqit
Po kalon një periudhë me energji të lartë dhe forcë të brendshme. Megjithatë, kohët e fundit disa njerëz nuk janë treguar të sjellshëm me ty. Qielli të këshillon të mbash një distancë të shëndetshme nga ata që nuk tregojnë mbështetje ose ndjenja të sinqerta. Kjo është një fazë e rëndësishme për rritjen tënde personale. Mos lejo që zilia apo fjalët e të tjerëve të të ndalin. Kufijtë më të mëdhenj nuk janë realë, por ata që vendosen nga frika dhe gjykimet.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Po rigjen forcën për t’u mbrojtur nga njerëzit jo të sinqertë. Kjo nuk është mbyllje, por kujdes për veten. Përqendrimi te ëndrrat dhe qëllimet e tua është thelbësor. Besimi në vetvete rritet dhe të ndihmon të ecësh përpara me vendosmëri. Kur qëndron besnik ndaj dëshirave të tua, ëndrrat fillojnë të marrin formë konkrete.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
