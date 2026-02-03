Rusia bombardon për tre orë gjatë natës Kievin dhe Kharkivin

Ukraina është përballur me një valë të re sulmesh intensive ruse gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit, me raketa dhe dronë që goditën disa qytete kryesore, përfshirë Kievin dhe Kharkivin.
Sipas agjencisë ukrainase të lajmeve RBC, një seri shpërthimesh të fuqishme tronditën kryeqytetin Kiev. Qyteti u sulmua fillimisht nga dronë, ndërsa më vonë u godit edhe nga raketa balistike të lëshuara nga rajoni rus i Bryanskut. Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, raportoi thirrje për ndihmë mjekësore në distriktet Dniprovsky dhe Desniansky, ndërsa administrata ushtarake e qytetit njoftoi për dëme të mundshme në disa ndërtesa banimi shumëkatëshe dhe në një shkollë.
Situata mbetet kritike edhe në Kharkiv, në verilindje të vendit. Kryetari i bashkisë, Igor Terekhov, deklaroi se bombardimet me raketa dhe dronë kanë vazhduar për më shumë se tre orë. Ai theksoi se objektivi kryesor i sulmeve ishte infrastruktura energjetike, me qëllim shkaktimin e dëmeve maksimale dhe lënien e qytetit pa ngrohje në mes të dimrit. Si pasojë, tubacionet janë detyruar të zbrazeshin, duke lënë 820 shtëpi pa ngrohje.
Sulme janë raportuar gjithashtu në rajonin e Dnipropetrovskit, ndërsa autoritetet lokale konfirmuan se operacionet e mbrojtjes ajrore janë aktive edhe në rajonin fqinj të Zaporizhias. Në agim, disa qytete u goditën vazhdimisht nga raketa balistike, me shpërthime që zgjatën për disa orë.
Autoritetet ukrainase po vlerësojnë dëmet dhe numrin e të lënduarve, ndërsa situata e sigurisë mbetet e tensionuar në disa rajone të vendit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd