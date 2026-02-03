30 të vdekur nga bora e madhe në Japoni

Zyrtarët thanë sot se reshjet e dëborës në Japoni kanë shkaktuar 30 vdekje në dy javët e fundit, përfshirë një grua 91-vjeçare të gjetur nën një grumbull tre metrash jashtë shtëpisë së saj.
Qeveria qendrore ka vendosur trupa për të ndihmuar banorët në Aomori, rajoni më i prekur ku deri në 4.5 metra (15 këmbë) dëborë mbetet në tokë në zonat e largëta.
Kryeministri Sanae Takaichi mbajti një takim të posaçëm në nivel kabineti sot në mëngjes për të udhëzuar ministrat të bëjnë gjithçka që munden për të parandaluar vdekjet dhe aksidentet.
Një masë e fuqishme ajri e ftohtë ka rezultuar në reshje të mëdha dëbore përgjatë bregdetit të Detit të Japonisë në javët e fundit, me disa zona që kanë parë më shumë se dyfishin e vëllimeve të zakonshme.
Që nga 20 janari deri më sot, 30 persona kanë vdekur si pasojë e reshjeve të mëdha dëbore, sipas Agjencisë së Menaxhimit të Zjarrfikësve dhe Fatkeqësive.
Midis tyre ishte Kina Jin, 91 vjeç, trupi i së cilës u gjet nën një grumbull dëbore në shtëpinë e saj në Ajigasawa, Aomori, tha një zyrtar i policisë lokale për AFP në kushte anonimiteti.
Policia beson se dëbora nga çatia e saj ra mbi të. Shkaku i vdekjes së saj ishte mbytja, tha zyrtari. Një lopatë alumini u gjet pranë trupit të saj.
“Ndërsa bëhet më ngrohtë, bora e akumuluar shkrihet dhe bie. Varet nga vëllimi i borës dhe temperatura. Nën çati është një vend i rrezikshëm”, tha zyrtari për AFP.
Guvernatori i Aomorit, Soichiro Miyashita, tha të hënën se i kishte kërkuar ushtrisë japoneze të ofronte ndihmë në rast katastrofe.
Ai tha se u kërkoi trupave të ndihmonin të moshuarit e rajonit që jetojnë vetëm dhe kanë nevojë për ndihmë për pastrimin e borës.
Mure bore deri në 1.8 metra të larta janë në tokën e kryeqytetit rajonal të qytetit të Aomorit, tha guvernatori, duke shtuar se punëtorët vendas që pastrojnë borën nga rrugët dhe shtëpitë ishin të mbingarkuar.
“Rreziku i incidenteve kërcënuese për jetën, të tilla si aksidente fatale për shkak të rënies së borës nga çatitë ose shembjes së ndërtesave, është i afërt”, tha ai në konferencën për shtyp.
