Horoskopi Branko për sot, e martë 3 shkurt 2026: Luani, çfarë dite për dashurinë!

Vëzhgimet astrologjike të Brankos për këtë të martë ndikohen fuqishëm nga Hëna e plotë, e cila ndez ndjenjat, pasionin dhe dëshirën për ndryshime. Ja çfarë rezervojnë yjet për të gjitha shenjat e horoskopit.
DASHI
Hëna e plotë ju dhuron mundësi të reja për të takuar dashurinë ose për ta bërë më të fortë dhe pasionante lidhjen që keni. Marsi dhe Venusi në Ujor favorizojnë projektet familjare dhe lindjet, ndaj është një periudhë shumë e mirë për ata që mendojnë për një fëmijë. Rezistenca fizike është e mirë, por kini kujdes me ushqimin dhe mbrojeni stomakun, që mbetet pika juaj më e ndjeshme.
DEMI
Mund të lindin tensione në dashuri dhe në familje, por edhe brenda vetes. Hëna e plotë nxjerr në pah disa shqetësime të brendshme. Aftësia juaj për të duruar vihet në provë: shmangni nervozizmin e tepruar, sepse në punë nuk ka vend për gabime.
BINJAKËT
Kini kujdes çështjet financiare. Falë mbështetjes së Mërkurit, mund të shfaqet së shpejti një mundësi e veçantë në punë apo në biznes. 6 shkurti do të jetë një ditë shumë intensive për dashurinë, ndaj përgatituni për një surprizë të bukur.
GAFORRJA
Ajër i ri për biznesin dhe projektet e reja. Hëna e plotë ndriçon fushën e punës dhe të studimeve. Ajo që do të nisni këtë javë do të ketë zhvillime shumë të mira, veçanërisht kur Mërkuri të hyjë në shenjën e Peshqve dhe të qëndrojë aty për një kohë të gjatë. Dëshira për ndryshime është e fortë, edhe në dashuri.
LUANI
Jeni ndër protagonistët e javës. Hëna e plotë krijon një atmosferë shumë intriguese për dashurinë: janë të mundshme takime të shpejta, dashuri me shikim të parë dhe emocione të forta. Kujdes vetëm nga Marsi dhe Venusi në kundërshtim, që mund të sjellin disa probleme në çift, por asgjë e pakapërcyeshme.
VIRGJËRESHA
Jeni shumë të përqendruar te puna dhe yjet ju shtyjnë drejt vlerësimeve dhe shpërblimeve. Përgatituni për “hapin final” drejt objektivave që ndiqni. Ky muaj do të jetë interesant për biznesin dhe çështjet profesionale, por mos e lini pas dore jetën emocionale.
PESHORJA
Qiell plot dashuri edhe për ju. Besoni te Hëna e plotë, sepse mund të lindë një histori e re sentimentale. Ëndrrat që po ushqeni këtë periudhë, jo vetëm në dashuri, mbështeten nga Venusi, Mërkuri, Marsi dhe Plutoni. Edhe puna dhe financat do të shpërblehen.
AKREPI
Kujdes shëndetin dhe sëmundjet sezonale. Mos e lodhni trupin nëse nuk ndiheni mirë, sidomos sa i përket fytit dhe bronkeve. Mërkuri sjell një klimë më të ftohtë në familje ose në një marrëdhënie të afërt. Ruani qetësinë, sepse kjo është një periudhë kalimtare.
SHIGJETARI
Hëna e plotë në Luan ju dhuron ndjesi shumë pozitive. Në dashuri, gjatë kësaj jave mund të ndodhë gjithçka, edhe diçka krejtësisht e papritur. Është një moment i mirë për të menduar për një fëmijë, por edhe për të dalë nga një situatë ligjore e ndërlikuar.
BRICJAPI
Jeni të rrethuar nga një atmosferë krijuese që stimulon fantazinë. Qielli i shkurtit sjell ndryshime dhe risi. Së shpejti do të ndodhë diçka shumë pozitive: duhet vetëm të jeni gati të kapni një mundësi ose një sinjal të rëndësishëm. Besoni intuitës suaj.
UJORI
Favorizohet puna në kontakt me publikun, ashtu si edhe projektet personale, të mbështetura nga katër planetë. Jeni në qendër të vëmendjes dhe shumë sy janë drejtuar nga ju. Edhe kritikat ju stimulojnë, sepse ju pëlqen të vini veten në lojë. Në dashuri zgjohet një dëshirë e fortë për diçka të ndaluar.
PESHQIT
Ambicia profesionale është në rritje dhe po vijnë mundësi të mira për t’u shfrytëzuar. Mërkuri është gati të hyjë në shenjën tuaj, ndërsa Saturni do të largohet së shpejti, duke ju çliruar nga disa shqetësime. Hapeni zemrën dhe, nëse ndiheni gati, shprehni ndjenjat tuaja. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
