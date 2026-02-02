Trump njofton vizitën zyrtare në Greqi: SHBA forcon interesat strategjike në Mesdheun Juglindor

Washington- Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, po planifikon një vizitë zyrtare në Greqi, njoftoi ambasadorja amerikane në Athinë, Kimberly Ann Guilfoyle, duke theksuar rëndësinë strategjike të Mesdheut Juglindor për Uashingtonin. Vizita pritet të forcojë marrëdhëniet energjetike dhe mbrojtëse në rajon, veçanërisht në kontekstin e tensioneve greko-turke.
Greqia, sipas SHBA-së, është një lojtar kyç në të ardhmen energjetike të Evropës dhe mbështet importet e gazit natyror të lëngshëm (LNG) nga Amerika. Rajoni po monitorohet nga Ankara, që shqetësohet për koordinimin greko-izraelito-qipriot në fushën e mbrojtjes dhe energjisë.
Përveç sfidave energjetike, Trump dhe Erdogan duket se kanë një kuptim të përbashkët mbi ekuilibrin lokal të pushtetit dhe mund të adresojnë çështjen e avionëve F-35, nga të cilët Turqia u përjashtua në 2019.
Ekspertët e rajonit parashikojnë se rritja e interesit amerikan mund të riorganizojë kartat e politikës lokale dhe të shtyjë rivalët drejt një zgjidhjeje diplomatike. Vizita e Trump mund të shënojë një pikë kthese në marrëdhëniet komplekse të Mesdheut Juglindor.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd