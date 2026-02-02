Dosja AKSHI/ Apeli shqyrton nesër masën e sigurisë për Mirlindën, biznesmenët Agasi dhe Beqiri ende në arrati!

Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda ka caktuar për 3 shkurt seancën për të shqyrtuar masën e sigurisë ndaj ish-drejtores së AKSHI-t, Mirlinda Karçanaj, e cila aktualisht ndodhet nën masën “arrest në shtëpi”. Seanca pritet të zhvillohet në orën 11:00.
Në këtë proces do të shqyrtohen gjithashtu ankimet e zv.drejtoreshës Hava Delibashi dhe ish-zv.drejtorit të Policisë Tiranë, Erion Ismaili, si dhe të tre biznesmenëve Andis Papa, Gezim Hoxha dhe Rogers Rryta, të cilët aktualisht ndodhen nën masën “detyrim paraqitje”.
SPAK dyshon se Karçanaj, në bashkëpunim me Hava Delibashin dhe persona të tjerë, ka kryer veprën penale “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera dhe ankande publike”, si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal.
Ndërkohë, për këtë dosje janë shpallur në kërkim edhe biznesmenët Ermal Beqiri dhe Ergys Agasi, të cilët deri tani ndodhen në arrati, duke i shtuar një dimension dramatik dhe hetues ngjarjes.
Seanca e Apelit pritet të vendosë nëse masat aktuale do të konfirmohen, ndryshohen apo ashpërsohen, duke përcaktuar vijimësinë e hetimeve ndaj të përfshirëve në këtë skemë të dyshuar kriminale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd