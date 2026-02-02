Makina del nga rruga dhe përfundon në greminë, policia e Shkodrës: Një i plagosur rëndë

Një aksident rrugor është shënuar mbrëmjen e sotme në segmentin Pukë–Qelëz, në afërsi të kthesës së Qerretit të Vogël.
Sipas informacioneve nga policia e Shkodrës, një automjet tip “Audi” ka dalë nga rruga për shkaqe ende të paqarta dhe ka përfunduar në një greminë.
Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i mjetit, Bardhok Pushtrija, ka mbetur i plagosur dhe është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve.
Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
