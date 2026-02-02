Atentati në Lezhës, ndalohet polici që ndodhej brenda berberhanës. Dyshohet se u kundërpërgjigj me armë

Një punonjës policie, i identifikuar si Besart Kovaçi, është ndaluar me urdhër të Prokurorisë në lidhje me atentatin e ndodhur në Rrilë të Lezhës.
Sipas burimeve zyrtare, efektivi i policisë akuzohet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Hetimet paraprake kanë zbuluar se ai ka qenë i pranishëm brenda një berberhane, në momentin kur në ambient ndodhej edhe persona i cili dyshohet se ishte shënjestër e atentatit.
Gjatë sulmit me armë zjarri, punonjësi i policisë ka reaguar duke qëlluar në drejtim të autorëve të dyshuar, në atë që autoritetet po e konsiderojnë si kundërpërgjigje ndaj sulmit.
Në lidhje me ngjarjen, Policia e Shtetit po vijon kontrolle të shumta në qytetin e Lezhës dhe zonat përreth, në kuadër të hetimeve për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende detaje shtesë mbi ecurinë e hetimeve.
