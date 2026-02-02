Berisha thirrje për pjesëmarrje në protestën e 10 shkurtit: Opozita nuk do të ndalet deri në fitore

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, nga “Foltorja” e mbajtur para Kryeministrisë, u bëri thirrje qytetarëve që të marrin pjesë masivisht në protestën e paralajmëruar për datën 10 shkurt, duke e cilësuar atë si pjesë të vazhdimësisë së aksionit opozitar.
Në fjalën e tij, Berisha deklaroi se opozita do të vijojë betejën politike deri në arritjen e asaj që ai e konsideroi “fitore”, duke theksuar se, sipas tij, qëllimi është përmbysja e një qeverisjeje që ai e cilëson të dëmshme për vendin.
“Opozita nuk ndalet. Beteja do të vazhdojë deri në fitore. Do të bëjmë gjithçka për të përmbysur këtë të keqe të madhe,” u shpreh Berisha.
Gjatë fjalimit, kreu i opozitës akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka shndërruar Shqipërinë në një qendër të trafikut të drogës, pretendime që ai i ka artikuluar edhe më herët në daljet e tij publike. Berisha theksoi se protestat do të vijojnë deri në realizimin e kërkesave të opozitës.
“Ju përfaqësoni guximin, kurajën dhe vendosmërinë. I përshëndes të gjithë ata shqiptarë që nuk pajtohen me një regjim që, sipas tyre, i plaçkit qytetarët çdo ditë dhe ka shndërruar Shqipërinë në portën kryesore të trafikut të drogës. Kjo betejë është për dinjitetin tonë dhe dinjitetin kombëtar,” deklaroi ai.
Protesta e 10 shkurtit pritet të jetë një nga tubimet e radhës të organizuara nga opozita, në kuadër të përplasjes së vazhdueshme politike mes mazhorancës dhe Partisë Demokratike.
