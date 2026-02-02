Dokumente nga hetimi “Epstein” përmendin pretendime mbi përdorimin e mostrave biologjike nga Ballkani në kërkime shkencore në SHBA

Dokumente të publikuara së fundmi nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, në kuadër të materialeve të lidhura me hetimin ndaj Jeffrey Epstein, përmbajnë referenca për pretendime mbi transferimin e mostrave biologjike njerëzore nga një vend i Ballkanit drejt Shteteve të Bashkuara, për qëllime kërkimore shkencore.
Në një korrespondencë elektronike të datës 5 shkurt 2019, me identitetet e dërguesit dhe marrësit të censuruara, diskutohet mbi kërkime që lidhen me aspektet biologjike të vetëvrasjes. Në këtë email përmendet se rreth 1,000 mostra truri njerëzor kanë mbërritur në SHBA nga Maqedonia e Veriut, përfshirë edhe mostra nga persona që kishin kryer vetëvrasje.
Dokumentet nuk ofrojnë informacion nëse për përdorimin e këtyre mostrave është siguruar pëlqimi i familjarëve të të ndjerëve, as nëse institucionet shtetërore përkatëse kanë qenë të informuara apo kanë dhënë autorizim zyrtar.
Në materialet e publikuara përmenden gjithashtu disa universitete amerikane, përfshirë Columbia, Yale, New York University dhe University of Pittsburgh, në kontekstin e bashkëpunimeve akademike në fushën e neuroshkencës. Një fragment i dokumenteve i referohet rolit të mundshëm të një akademiku me origjinë nga Maqedonia e Veriut, anëtar i stafit universitar në SHBA, në koordinimin e procesit të sigurimit të mostrave.
Sipas përshkrimit në email, mostrat biologjike janë transportuar menjëherë pas nxjerrjes, nën procedura të posaçme sigurie dhe logjistike, drejt Shteteve të Bashkuara. Dokumentet nuk specifikojnë institucionet ku këto mostra janë përdorur apo protokollet etike të ndjekura gjatë kërkimeve.
Autoritetet amerikane dhe institucionet akademike të përmendura nuk kanë komentuar publikisht mbi këto pretendime deri në momentin e publikimit të këtyre dokumenteve.
