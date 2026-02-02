Paradë ushtarake me robotë të armatosur, Serbia projekton ushtrinë e së ardhmes

Beogradi e ka prej kohësh në vëmendje fuqizimin e ushtrisë së saj, por kësaj here presidentit serb Aleksandër Vuçiç i ka “lindur” një ide e re.
Ushtria serbe do te fuqizohet shpejt me rekrutë rinj, e ata nuk do të jenë njerëz por robotë.
Sipas Vuçiç, vendi do të prezantojë mijëra robotë të armatosur në paradën e ardhshme ushtarake, pasi prodhimi i tyre do të fillojë që këtë vit, ndërsa për bërjen realitet të kësaj ideje do të kontribuoj Kina.
Vuçiç tha se do të kërkojë mbështetjen nga presidenti Xi Jingping.
Sipas presidentit serb, robotët janë të përshtatshëm sepse mund të mbajnë deri në 30 kilogramë peshë, mund ti paisësh me kamera, të bëjnë patrullime në pikat kufitare dhe gjithashtu mund ti armatosësh.
Vuçiç theksoi se Serbia mund të bëhet vendi i parë në Europë që prodhon robotë humanoid në ushtri.
Lëvizjet për forcimin e ushtrisë dhe rekrutimin e ushtarëve të rinjë, përsfhirë shërbimin e detyrueshëm ushtarak, janë të fokus të presidencës Vuçiç, ndërsa ai intensifikon edhe marrëdhëniet me Kinën.
