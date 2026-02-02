Mos e humbisni qiellin e shkurtit!

Shkurtin e këtij viti, qielli do të ofrojë një spektakël të jashtëzakonshëm për të apasionuarit pas astronomisë.
Venusi dhe Merkuri do të shkëlqejnë pranë Jupiterit, ndërsa Hëna do të na bëjë të ëndërrojmë duke pritur nisjen e misionit Artemis II të NASA-s, që pas pothuajse 60 vitesh synon të çojë përsëri astronautët në orbitën hënore.
Përveç informacionit mbi fazat hënore dhe libracionet, Unioni Italian i Astronomëve Amatorë (UAI) ofron në faqen e tij të internetit këshilla praktike për të vëzhguar Hënën me dylbi.
Jupiteri, i dukshëm në jug gjatë gjysmës së parë të natës dhe në jugperëndim më vonë, mbetet planeti më i lehtë për t’u vëzhguar.
Venus rishfaqet këtë muaj në qiellin e mbrëmjes, shumë afër horizontit perëndimor, dhe në fund të muajit do të mund të shihet pranë Merkurit, i cili do të jetë në kushtet më të mira për vëzhgim rreth 19 shkurtit, një orë e 33 minuta pas perëndimit të Diellit.
Pas 17 shkurtit, me Hënën e Re, duke parë drejt perëndimit, do të jetë e mundur të vëzhgoni gjysmëhënën bashkë me trekëndëshin e planetëve.
Në fund të muajit, në një qiell të kthjellët pas perëndimit të Diellit, edhe Saturni do të bëhet i dukshëm.
Nga yjësitë, protagonisti i qiellit të dimrit mbetet Orion, së bashku me Demin, Aurigën dhe Binjakët.
Për të apasionuarit pas kometave, qielli i shkurtit do të ofrojë disa fenomene të bukura, përfshirë 24P/Schaumasse, 240P/Neat, 235P/Linear, si dhe kometën ndërplanetare 3I/Atlas, e cila tashmë po largohet nga Toka dhe mund të vëzhgohet me teleskop.
Ky është një muaj ideal për të shijuar magjinë e qiellit të natës, për të fotografuar dhe për t’u përgatitur për një nga misionet më të rëndësishme të eksplorimit hapësinor të dekadës.
