Pas presionit të deputetëve të PD tërhiqet Berisha

Sali Berisha duket se ka reflektuar pas presionit të deputetëve demokratë dhe ka vendosur që të marrë pjesë në mbledhjen e komisioneve parlamentare.
Lajmin e ka dhënë, deputeti Luçiano Boçi, i cili pas mbledhjes me dyer të mbyllura mes demokratëve, u shpreh se PD-ja do të vijojë të jetë pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore.
Po ashtu, ai tha se nuk do të bojkotohet as Komisioni për Reformën Territoriale.
“Ndërkohë, qëndrimi i PD-së, pas diskutimeve në Grupin Parlamentar dhe në Kryesinë e Vogël, është që PD-ja vazhdon dhe do të vijojë të jetë pjesë e Komisionit të Reformës Zgjedhore.
Do të vazhdojmë me axhendën e komisionit, e cila ka mbetur në momentin e zgjedhjes së sekretarit të komisionit. Nuk do ta bojkotojmë komisionin”, tha Boçi.
Kujtojmë që disa deputetë të PD-së, në mbledhjen e Grupit Parlamentar të PD-së, bënë thirrje për mos braktisjen e Komisioneve për Reformën Territoriale dhe Zgjedhore.
