Ky është roli i vrimës së vogël në prerësen e thonjve – A jeni nga ata që nuk e dinit
Transmetuar më 02-02-2026, 17:21

Ja kush është funksioni i vrimës së vogël te prerëset e thonjve

A ju ka shkuar ndonjëherë ndër mend se për çfarë shërben vrima e vogël në pjesën e poshtme të prerëses së thonjve? Edhe pse është një mjet bazë i kujdesit personal që gjendet pothuajse në çdo shtëpi, shumica e njerëzve nuk i kanë kushtuar kurrë vëmendje kësaj detajeje.

Prerëset e thonjve u shpikën në vitin 1875, duke zëvendësuar prerjen e thonjve me gërshërë apo edhe me thikë. Megjithatë, për dekada me radhë, vrima e vogël në fund të tyre ka mbetur një mister për shumëkënd.

Pyetja që u bë virale

Gjithçka nisi nga një postim në Facebook, ku një përdorues shkruante se vjehrra e tij nuk pushonte së qeshuri kur ai kuptoi se nuk e dinte aspak se për çfarë shërbente vrima e vogël në prerësen e thonjve.

Ai shtroi edhe pyetjen që bëri shumë njerëz të ndaleshin për ta menduar: “Jam i vetmi që nuk e dija këtë?”

Teoritë e gabuara

Në komentet e postimit u shfaqën teori nga më të ndryshmet, si për shembull:

se vrima shërben për të mbajtur thonjtë e prerë

apo se mund të përdoret për fill dentar

Ide kreative, por asnjëra prej tyre nuk ishte e saktë.

Funksioni i vërtetë i vrimës

Në fakt, vrima ka një funksion shumë praktik: ajo shërben për të vendosur një zinxhir ose një unazë çelësash, në mënyrë që prerësja e thonjve të mund të mbahet lehtësisht në çelësa ose të transportohet pa u humbur.

Shumëkush kujton se dikur këto prerëse shiteshin shpesh me zinxhir të integruar.

Jo i vetmi “sekret” i prerëses së thonjve

Vrima nuk është e vetmja veçori e fshehur. Shumica e prerëseve kanë gjithashtu:

një limë të vogël në pjesën e poshtme

një grep të vogël për pastrimin e zonës nën thonj

Edhe pse nuk zëvendësojnë plotësisht mjetet profesionale, këto detaje rezultojnë shumë të dobishme kur lind nevoja.

Siç komentoi dikush me humor: “Që tani e tutje, nuk do ta shoh më kurrë prerësen e thonjve njësoj.”

