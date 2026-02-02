Ky është roli i vrimës së vogël në prerësen e thonjve – A jeni nga ata që nuk e dinit

Ja kush është funksioni i vrimës së vogël te prerëset e thonjve
A ju ka shkuar ndonjëherë ndër mend se për çfarë shërben vrima e vogël në pjesën e poshtme të prerëses së thonjve? Edhe pse është një mjet bazë i kujdesit personal që gjendet pothuajse në çdo shtëpi, shumica e njerëzve nuk i kanë kushtuar kurrë vëmendje kësaj detajeje.
Prerëset e thonjve u shpikën në vitin 1875, duke zëvendësuar prerjen e thonjve me gërshërë apo edhe me thikë. Megjithatë, për dekada me radhë, vrima e vogël në fund të tyre ka mbetur një mister për shumëkënd.
Pyetja që u bë virale
Gjithçka nisi nga një postim në Facebook, ku një përdorues shkruante se vjehrra e tij nuk pushonte së qeshuri kur ai kuptoi se nuk e dinte aspak se për çfarë shërbente vrima e vogël në prerësen e thonjve.
Ai shtroi edhe pyetjen që bëri shumë njerëz të ndaleshin për ta menduar: “Jam i vetmi që nuk e dija këtë?”
Teoritë e gabuara
Në komentet e postimit u shfaqën teori nga më të ndryshmet, si për shembull:
se vrima shërben për të mbajtur thonjtë e prerë
apo se mund të përdoret për fill dentar
Ide kreative, por asnjëra prej tyre nuk ishte e saktë.
Funksioni i vërtetë i vrimës
Në fakt, vrima ka një funksion shumë praktik: ajo shërben për të vendosur një zinxhir ose një unazë çelësash, në mënyrë që prerësja e thonjve të mund të mbahet lehtësisht në çelësa ose të transportohet pa u humbur.
Shumëkush kujton se dikur këto prerëse shiteshin shpesh me zinxhir të integruar.
Jo i vetmi “sekret” i prerëses së thonjve
Vrima nuk është e vetmja veçori e fshehur. Shumica e prerëseve kanë gjithashtu:
një limë të vogël në pjesën e poshtme
një grep të vogël për pastrimin e zonës nën thonj
Edhe pse nuk zëvendësojnë plotësisht mjetet profesionale, këto detaje rezultojnë shumë të dobishme kur lind nevoja.
Siç komentoi dikush me humor: “Që tani e tutje, nuk do ta shoh më kurrë prerësen e thonjve njësoj.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
