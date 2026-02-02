Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berisha jep variantin përfundimtar: Protestë me ngujim në bulevard. 10 shkurti vendimtar!
Transmetuar më 02-02-2026, 16:15

Sali Berisha tha se protestat kundër qeverisë po shkojnë drejt një faze të re dhe ftoi opozitën në shesh me 10 shkurt, si një hap vendimtar të asaj që e cilëson kryengritje paqësore. Kryedemokrati kërkoi angazhimin e deputeteve dhe gjithë strukturave, për këtë qëllim

Sali Berisha paralajmëroi se protestat anti qeveritare që drejton po shkojnë drejt ndryshimit të madh të skenarit, sipas tij si kërkesë e vetë qytetarëve.

Por para se të vijnë në këtë moment, opozitarët janë thirrur në shesh më 10 shkurt, protestë që Sali Berisha e cilëson moment kycc të asaj e pa pagëzuar si kryengritje paqësore kundër qeverisë.

Për këtë qëllim kërkoi angazhimin e deputetëve dhe ccdo strukture të Partisë Demokratike, duke theksuar se edhe ndërkombëtarët po e presin protestën e opozitës shqiptare në bulevard.

Megjithatë kryedemokrati është i qartë, se fundi i historisë që kërkon, nuk është në dorë të qëndrimeve politike, por të reagimit të qytetarëve.

Në mbledhjen e grupit parlamentar të PD, Berisha përsëriti akuzat ndaj mazhorancës për kapje të drejtësisë.

