Fushatë intensive për të nxitur blerjet e rritur konsumin gjatë Festës së Pranverës

Kina do të nisë një fushatë të posaçme nëntëditore blerjesh gjatë pushimeve të Festës së Pranverës për të nxitur konsumin, për të pasuruar jetën kulturore dhe për të stimuluar vitalitetin e tregut, njoftoi të hënën Ministria e Tregtisë (MOC).
Fushata, e planifikuar të zhvillohet nga 15 shkurti deri më 23 shkurt, përfshin aktivitete në gjashtë fusha, duke përfshirë ngrënien, akomodimin, transportin, turizmin, blerjet dhe argëtimin, sipas një plan veprimi të lëshuar bashkërisht nga MOC dhe tetë departamente të tjera qeveritare.
Masat përfshijnë promovimin e darkave festive dhe banketeve të ribashkimit, ofrimin e zbritjeve për pajisjet shtëpiake dhe rinovimin e shtëpive, rritjen e kapacitetit të transportit, organizimin e eventeve kombëtare të konsumit kulturor dhe turistik, si dhe nisjen e promovimeve të blerjeve në zonat kryesore tregtare dhe zbritjet për biletat e kinemasë.
Një theks i fortë është vënë gjithashtu në zgjerimin e programeve të këmbimit të mallrave të vjetra me të reja, me subvencione të rritura për mallrat e konsumit për të mbështetur dyqanet fizike me pakicë.
Për më tepër, qeveria synon të optimizojë mjedisin e pagesave për udhëtarët ndërkombëtarë duke përmirësuar shërbimet e kartave bankare, pagesave me celular dhe parave të gatshme, për të siguruar një përvojë të përsosur për turistët.
Festa e Pranverës, festa tradicionale më e rëndësishme në vend, është zakonisht një sezon kulmor për shpenzimet e konsumatorëve, të nxitura nga ribashkimet familjare, udhëtimet, darkat, argëtimet dhe blerjet e dhuratave.
Meqenëse kërkesa e brendshme mbetet një nxitës i rëndësishëm i rritjes ekonomike, autoritetet kanë prezantuar një sërë masash politike që synojnë zhbllokimin e mëtejshëm të potencialit të konsumit, si dhe stabilizimin e pritshmërive të tregut gjatë periudhës së festave.
