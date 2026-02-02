3 shenjat e zodiakut që do të kenë fatin në anën e tyre deri më 8 shkurt: Shfrytëzoni mundësitë për hapin tjetër në jetën tuaj

3 shenjat e horoskopit që do të kenë fat deri më 8 shkurt – “Kapni mundësitë për hapin e radhës në jetë”
Tre shenja të horoskopit tërheqin fat të mirë gjatë gjithë javës nga 2 deri më 8 shkurt 2026. Megjithatë, gjithçka varet nga ju: duhet të dini të kapni mundësitë e rëndësishme që universi ju vë përpara.
Urani, planeti i surprizave dhe ndryshimeve të papritura, kthehet në lëvizje të drejtpërdrejtë në shenjën e Demit më 3 shkurt, për herë të fundit në këtë cikël tetëvjeçar. Që nga viti 2018, Urani në Dem ju ka shtyrë të dilni nga zona e rehatisë dhe të kuptoni se fakti që diçka është komode nuk do të thotë domosdoshmërisht se është edhe fati juaj. Urani nuk sjell gjithmonë atë që prisni, por atë që ju nevojitet.
Edhe një hap i vetëm drejt ëndrrave tuaja ndryshon energjinë dhe ju ndihmon të tërhiqni më shumë fat dhe mundësi. Për këto shenja, kjo javë është momenti i duhur për ta bërë atë hap. Qëndroni të hapur ndaj gjithçkaje që ndodh, sepse kur vendosni të veproni, universi bashkohet për t’ju mbështetur.
3 shenjat që tërheqin fat të mirë këtë javë
Virgjëresha – Akrepi – Gaforrja
Virgjëresha
Bëhuni gati për gjithçka. Që nga viti 2018, Urani në Dem ju ka sjellë mundësi rritjeje dhe ju ka ndihmuar të vendosni synime të reja. Kjo periudhë ju ka mësuar edhe një gjë të rëndësishme: nuk mund të kontrolloni gjithmonë planet e universit. Duke mësuar t’i besoni intuitës dhe drejtimit që ajo ju tregon, një rrugë e re është hapur gradualisht për ju.
Tani, me Uranin që kthehet në lëvizje të drejtpërdrejtë më 3 shkurt, gjithçka fillon të japë fryte. Kjo energji do të zgjasë deri më 25 prill, kur Urani kalon në Binjakë dhe nis një cikël i ri. Gjatë këtyre muajve, do të jetë thelbësore të veproni dhe të kapni rastet sapo të shfaqen. Edhe pse jeta juaj po ndryshon ndjeshëm, si shenjë e tokës do të ndiheni më të qëndrueshëm dhe të sigurt.
Jeni gati të merrni rreziqe për të realizuar fatin tuaj. Mos harroni: vendi ku jeni tani nuk është ai ku do të jeni në prill. Kjo javë ju dorëzon jetën për të cilën jeni krijuar.
Akrepi
Topi është në fushën tuaj këtë javë. Mund të keni shpresuar që të tjerët të merrnin vendime që do t’ju lironin hapësirë në jetë, por universi po ju shtyn të rimerrni fuqinë tuaj personale. Vendimet për jetën tuaj duhet të vijnë nga ju, jo nga veprimet e të tjerëve.
Edhe pse kjo mund të duket e frikshme, fuqia për të ndryshuar jetën tuaj për mirë është në duart tuaja. Që nga hyrja e Plutonit në Ujor në vitin 2025, keni ndjerë nevojën për më shumë liri dhe hapësirë personale. Këtë javë, emocionet tuaja bëhen të pamundura për t’u injoruar dhe ju shtyjnë drejt veprimit.
Besojini vetes. Çdo hap që ndërmerrni tani do të vlejë, veçanërisht gjatë kësaj jave me fat të veçantë.
Gaforrja
Që nga viti 2023, Saturni ju ka përgatitur për sukses, edhe pse rruga nuk ka qenë e lehtë. Tani jeni në javën e fundit të Saturnit në Peshq, përpara se të kalojë në Dash më 13 shkurt. Njëkohësisht, Mërkuri hyn në Peshq më 6 shkurt, duke hapur një fazë shpërblimi dhe realizimi.
Kjo është periudha kur gjërat fillojnë të vendosen në vendin e duhur. Prisni të merrni oferta ose lajme që i keni pritur prej kohësh. Besojini procesit dhe kuptoni se po merrni atë për të cilën keni punuar me përkushtim.
Edhe pse Mërkuri do të bëhet retrograd, për ju kjo do të thotë rikthim i një mundësie që më parë nuk kishte funksionuar. Bëhuni gati: rruga ka qenë e gjatë, por kjo javë sjell fat dhe shpërblim.
