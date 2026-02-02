Shkurti ka hyrë me këmbën e djathtë për 3 shenja të horoskopit. Ja çfarë i pret!

Pas kësaj të hëne 2 shkurt 2026, jeta nis të marrë një kthesë dukshëm më të lehtë për tre shenja të horoskopit. Energjia astrologjike e kësaj periudhe vepron si një sinjal nisjeje: nga pritja kalojmë në veprim, nga hezitimi te vendosmëria. Është momenti kur thuhet “hajde, ecim përpara” dhe fjalët shoqërohen me besim të plotë te vetja.
Këto shenja arrijnë të përpunojnë dhimbjet dhe përvojat e së shkuarës, duke i kthyer ato në mësime për të tashmen. Duke lënë pas barrat emocionale, rruga drejt së ardhmes bëhet më e qartë, më premtuese dhe shumë më e lehtë. Pas 1 shkurtit, jeta fillon të rrjedhë pa aq shumë pengesa.
Për 3 shenja, gjithçka përmirësohet ndjeshëm pas 1 shkurtit – “Ecni përpara me vetëbesim”
Binjakët – Virgjëresha – Peshqit
Binjakët
Energjia astrologjike e kësaj periudhe aktivizon tek ju ndjenjën e përkatësisë, diçka që shpesh ju ka munguar. Më në fund kuptoni se keni bërë përpjekje të tepërta për t’u pëlqyer nga të tjerët, kur në fakt nuk ka qenë kurrë e nevojshme. Njerëzit ju vlerësojnë për atë që jeni.
Pas 1 shkurtit, e kuptoni se nuk keni pse të lodheni për t’u pranuar. Prania juaj mjafton. Vetëvlerësimi rritet dhe bashkë me të, edhe lehtësia në marrëdhënie. Kur e shprehni mendimin tuaj pa frikë se do të refuzoheni, gjithçka rreth jush fillon të përshtatet natyrshëm. Ata që janë të destinuar të qëndrojnë në jetën tuaj, do t’ju takojnë pikërisht aty ku jeni.
Virgjëresha
Për ju, kjo periudhë lidhet me besimin, ndjeshmërinë dhe hapjen emocionale. Rreth datës 1 shkurt, kuptoni se kontrolli ka qenë mënyra juaj për t’u ndjerë të sigurt. Ky zbulim është i rëndësishëm dhe ndryshon rrënjësisht mënyrën se si i qaseni marrëdhënieve dhe intimitetit.
Shpesh keni veshur një “maskë” për të mbajtur gjithçka nën kontroll, por tani energjia astrologjike ju ndihmon ta hiqni atë. Duke ulur mbrojtjet, jeta bëhet më e lirë dhe më e lehtë. Qartësia emocionale shndërrohet në forcë, jo në rrezik. Edhe pse ndjeshmëria mund të duket frikësuese, ajo sjell lidhje më të thella dhe më të vërteta.
Peshqit
Kjo periudhë ju bën të reflektoni thellë mbi vlerën tuaj personale. Rreth 1 shkurtit, filloni të kujtoni momentin kur nisët të nënvlerësonit veten. Tani ndiheni mjaftueshëm të sigurt për ta ndryshuar këtë model.
Dyshimi ndaj vetes nuk ju përfaqëson më, citon noa.al. Po riktheni versionin tuaj të fortë, intuitiv dhe plot vetëbesim – dhe po e bëni me sukses. Filloni t’i besoni sërish instinktit tuaj dhe nuk e vini më në dyshim çdo vendim. Shkurti sjell një lehtësim të madh emocional për ju. Jeta bëhet më e thjeshtë, më e qartë dhe më e menaxhueshme. Shfrytëzojeni këtë periudhë dhe besojini vetes pa hezitim.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
