Hynte nga shtëpia në shtëpi: kapet 25-vjeçari sapo kishte kryer vjedhjen e radhës në Kavajë

Një operacion i shpejtë policor ka çuar në zbardhjen e disa rasteve vjedhjeje dhe tentativash për vjedhje në banesa, të ndodhura në Kavajë.
Policia ka finalizuar operacionin e koduar “Houses”, në kuadër të të cilit u arrestua një 25-vjeçar, i cili u kap në flagrancë menjëherë pas kryerjes së një vjedhjeje në një banesë në lagjen nr. 2 të qytetit.
I arrestuari, banues në Sarandë dhe i dënuar më parë për të njëjtën vepër penale, dyshohet se gjatë datës 1 shkurt ka tentuar të vjedhë edhe në dy banesa të tjera, në fshatin Blerimaj.
Gjatë kontrollit iu gjetën dhe u sekuestruan sendet e vjedhura, konkretisht 5 ora dhe 3 unaza, të cilat dyshohet se i kishte marrë nga banesa ku u kap.
Veprimet hetimore kanë zbardhur deri tani tre raste vjedhjesh ose tentativash, ndërsa hetimet vijojnë për të verifikuar nëse 25-vjeçari është përfshirë edhe në raste të tjera të ngjashme.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme ligjore.
