Opozita bojkoton për herë të katërt Komisionin për Reformën Administrativo-Territoriale

Tiranë- Përfaqësuesit e opozitës kanë bojkotuar për herë të katërt radhazi pjesëmarrjen në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale.
Në lidhje me këtë situatë, bashkëkryetari i komisionit, Arbjan Mazniku, deklaroi se mazhoranca i ka ofruar opozitës të gjitha garancitë për të qenë pjesë e procesit.
“I kemi dhënë të gjitha garancitë opozitës për të qenë pjesë e komisionit. U humbën dy muaj që mund të kishim një produkt konkret. Javën e kaluar i kemi kërkuar Kuvendit të ndryshojë mënyrën e funksionimit të komisionit, duke shtuar një anëtar nga mazhoranca për të krijuar një mekanizëm zhbllokues”, u shpreh Mazniku.
Ai theksoi se ky ndryshim nuk përjashton opozitën nga procesi, duke sqaruar se ajo do të vijojë të ketë tetë përfaqësuesit e saj në komision.
“Sidoqoftë, ne do të fillojmë punën për këtë proces”, përfundoi Mazniku.
