Opozita vendos të ngujohet para Kryeministrisë

Kryetari i opozitës, Sali Berisha, deklaroi se lëvizja opozitare po hyn në një fazë të re, duke paralajmëruar ngujimin në bulevard si formë presioni politik ndaj qeverisë.
Berisha u shpreh se qindra qytetarë i kanë shkruar duke kërkuar që protesta të mos përfundojë pa largimin e kryeministrit Edi Rama. Sipas tij, ky drejtim është i pashmangshëm dhe do të ndiqet me vendosmëri.
Ai theksoi se momenti aktual kërkon një diskutim të gjerë me qytetarët, mbështetësit dhe anëtarët e opozitës, duke nënvizuar se përgjegjësia për ndryshimin është në duart e popullit opozitar.
Në deklaratën e tij, Berisha akuzoi qeverinë për degradim të thellë të institucioneve shtetërore dhe për mbrojtje të individëve të lidhur me veprimtari kriminale, duke e cilësuar situatën si të papranueshme për një shtet demokratik.
Ai vuri theksin te roli i të rinjve, studentëve, punëtorëve dhe gjimnazistëve, duke shprehur besim se angazhimi i tyre do të jetë vendimtar në vijimin e protestës.
“E gjithë Europa dhe bota po e ndjekin protestën tonë. Reagimet kanë qenë pozitive dhe me vlerësim maksimal. Ne do të vazhdojmë misionin për përmbysjen e kësaj narkodiktature dhe për rikthimin e votës së lirë për shqiptarët,” u shpreh Berisha.
Sipas tij, protesta do të vijojë përmes ngujimit në bulevard deri në arritjen e objektivit politik të opozitës.
